Após atrair 25 mil pessoas, Expo Verão entra na última semana de feira

Número foi registrado pelo sistema de câmeras de contagem de público instalado no local, no período de 17 a 19 de janeiro.

Sucesso de público e de crítica. Assim tem sido a Expo Verão 2025, que durante o último final de semana, no período de 17 a 19 de janeiro, recebeu a visita de cerca de 25 mil sergipanos e turistas. O número foi registrado pelo sistema de câmeras de contagem de público instalado na entrada do local, com o objetivo de apurar a quantidade exata de pessoas que estiveram na praça de eventos da Orla de Atalaia. O dia com maior número de visitantes foi sábado, 18, com quase 10 mil pessoas.

Esta é a última semana de feira, e a estimativa do realizador do evento, o empresário Alexandre Porto, é de que todos os números registrados na edição 2024 sejam superados, pois a Expo Verão deste ano cresceu em diversos aspectos, como na metragem do espaço ocupado; na quantidade e diversidade de brinquedos na área kids; na quantidade de expositores; e de atrações artísticas, o que tem resultado em uma presença também maior do público.

“A feira vem se consolidando, a cada ano, como um dos principais eventos do verão sergipano, e isso tem atraído não só público visitante, como também expositor de várias localidades. Este ano, quase 15% dos expositores são de outros estados, e isso nos deixa alegres porque prova que a feira é, sem dúvida, um bom negócio, e também por podermos oferecer aos sergipanos excelentes produtos de vários cantos do país, sem que precisem viajar”, evidenciou Alexandre Porto.

A enfermeira aposentada Maria Sônia Santos é de Minas Gerais, e está pela primeira vez em Sergipe. Ela não poupou elogios nem ao estado, nem à feira. “Sergipe é lindo demais, com pessoas hospitaleiras, uma praia de águas deliciosas e comida divina. Além disso, estou encantada com essa feira, que é muito bem-localizada, pertinho do hotel, organizada e com variedade. A gente encontra tanta coisa linda que fica difícil não querer comprar um montão. E também tem a cultura de vocês, que é excepcional”, declarou.

A artesã Jane Kruschewisky, que produz laços e tiaras para todas as idades, é estreante na Expo Verão, e segundo ela, a feira é uma excelente oportunidade para dar visibilidade ao material produzido. “Ainda mais para aqueles artesãos que não têm loja física, trabalham apenas com vendas online”, enfatizou Jane.

Confira, a seguir, a programação artística da Expo Verão até o dia 26 de janeiro:

20/01 (Segunda-feira)

Palco Principal

17h – DJ Givas

18h – Rock D’Veras

19h – DJ Givas

19h30 – Lucy – a playboizinha

20h30 – DJ Givas

21h – Raquel Diniz

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Torugo

21/01 (Terça-feira)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Aulão de RitbBox – Daise Farias

19h – DJ Givas

19h30 – Bad Name

20h30 – DJ Givas

21h – Isaac Borges

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Deni Mike

22/01 (Quarta-feira)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Clube Estrelas – Mayse Leite

19h – DJ Givas

19h30 – Samba para Jesus

20h30 – DJ Givas

21h – Cravo e Rosa

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Raulzinho do Acordeon

23/01 (Quinta-feira)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Raiz de Quatro

19h – DJ Givas

19h30 – Duda Galvão

20h30 – DJ Givas

21h – Banda Gabriel Gois

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Márcio Mangaba

24/01 (Sexta-feira)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Banda Renovart

19h – Batalá

20h – Larissa Araújo

20h30 – DJ Givas

21h – Renata Pessoa

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Beto Sales

25/01 (Sábado)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Valéria Dance

19h – DJ Givas

19h30 – Somos Loucos

20h30 – DJ Givas

21h – Heitor Mendonça

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Ciranda Montes

26/01 (Domingo)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Sucata Sonora

19h – DJ Givas

19h30 – Fábio Lima

21h – Chiko Queiroga

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Ronise Ramos

Texto e foto Andréa Moura