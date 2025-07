EXPO VERÃO 2025 GEROU 2.000 EMPREGOS E INJETOU R$ 6 MILHÕES NA ECONOMIA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Esses são alguns dos resultados suscitados pela feira, que já está consolidada no calendário de turismo de eventos da capital. A edição 2025 foi realizada em janeiro, na Orla de Atalaia.

Em apenas 17 dias, a Expo Verão 2025 injetou na economia aracajuana R$ 6 milhões através de negócios realizados exclusivamente dentro do evento, e gerou cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos. Esses foram alguns dos resultados alcançados na 4ª edição da feira, que têm crescido desde o primeiro ano de realização e ajudam a explicar o porquê de ela ter se consolidado no calendário de turismo de eventos, tanto da capital quanto do estado. Foram registrados mais de 100 mil visitantes, sendo 38% deles turistas oriundos de todas as regiões do país.

Os resultados da feira seguem em espiral de crescimento desde a primeira edição. Em um comparativo entre a versão realizada em dezembro de 2021, e a mais recente, em janeiro de 2025, a área do evento cresceu 275%, saindo de quatro mil metros quadrados para 15 mil m², para acomodar com conforto e segurança expositores e visitantes, cujos números também não pararam de crescer.

De 2021 para 2025, a quantidade de empreendedores expondo e comercializando os produtos passou de 80 para 250, um aumento de 212%; o número de visitantes foi de 50 mil para 100 mil; e o de turistas, de cinco mil para 38 mil. O mesmo movimento foi percebido na quantidade de empregos diretos e indiretos gerados, que saltou de 500 para 2.000. Já a quantidade de recursos injetados na economia da capital sergipana, através de negócios efetivados unicamente na feira, passou de R$ 1 milhão para R$ 6 milhões, um crescimento de 500%.

Todos esses números foram apurados através de pesquisas Qualitativa, Quantitativa, e de Satisfação, feitas pela empresa W1 Informações para Marketing, junto a visitantes e expositores a pedido da Êxito Eventos, que mostrou, ainda, que 62% dos turistas adquiriram produtos ou serviços existentes na Expo Verão, que 55% deles gastaram até R$ 100, e 38% entre R$ 100 e R$ 500.

Os números do sucesso

Dos 250 expositores da edição 2025 da feira, 92% eram micro ou pequenos empreendedores, e 41% tinham negócios com tempo de existência entre um e cinco anos. A maioria deles, 79%, eram residentes em Aracaju, e 87% afirmaram que as vendas realizadas no evento corresponderam ou superaram as expectativas, sucesso que fez com que 82% dos empreendedores recomendassem a amigos a participação na Expo Verão. Outro fato importante é que 85% dos stands eram liderados por mulheres, evidenciando o protagonismo feminino no evento.

Dos mais de 100 mil visitantes da Expo Verão realizada este ano, 38% eram de fora do estado, e deste percentual, 60% oriundos da região Nordeste. Entre os turistas participantes da pesquisa, 83% se hospedaram em hotéis ou apartamentos de aluguel para temporada; 53% permaneceram mais de cinco dias na capital sergipana; e 100% deles classificaram a estada em Sergipe como ótima ou boa.

Outro ponto muito elogiado pelos visitantes da Expo Verão 2025 foi a vasta programação artística e cultural, cuja grade de apresentações foi composta por mais de 150 horas com shows de 110 artistas locais e 20 grupos folclóricos sergipanos, em uma clara demonstração de valorização e incentivo à economia criativa local.

Expectativas para a edição 2026

A estimativa do organizador da feira, o empresário Alexandre Porto, é de que a Expo Verão 2026 injete na economia sergipana cerca de R$ 10 milhões através da participação de 350 expositores, e gere 2.500 empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que também haja crescimento na quantidade de turistas em aproximadamente 50% (com base, inclusive, no bom momento do turismo em Sergipe). Deverão acontecer mais de 120 apresentações artísticas e culturais, valorizando ainda mais “o ouro da casa”.

A 5ª edição da Expo Verão acontecerá de 09 a 26 de janeiro de 2026, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, das 17h às 23h, e já conta com mais de 50% dos stands comercializados, inclusive para expositores de fora de Sergipe. A feira segue ancorada nos eixos cultural, gastronômico, turístico e econômico, sendo uma grande vitrine para tudo o que é produzido pelos sergipanos nessas áreas, inclusive no segmento artístico.

Texto e foto Andréa Moura