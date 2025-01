EXPO VERÃO 2025 OFERECE GRATUITAMENTE A VISITANTES UMA VASTA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, EM ARACAJU

Evento tem início nesta sexta-feira, 10 de janeiro, na praça de eventos da Orla de Atalaia, e será realizado diariamente, das 17h às 23h, até o dia 26 de janeiro.

Hoje, 10 de janeiro, às 17h, na praça de eventos da Orla de Atalaia, tem início a Expo Verão 2025, um espaço onde sergipanos e turistas poderão realizar compras, degustar da gastronomia regional e de outros países, conhecer as tradições culturais e folclóricas de Sergipe, prestigiar as apresentações dos artistas locais, conhecer o trabalho realizado pelas instituições de segurança que atuam no estado, e se divertir com a família e amigos. A feira será realizada diariamente até o dia 26 de janeiro, até às 23h, e a entrada é totalmente gratuita.

Os pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que desejarem conhecer os produtos em exposição na feira podem ir sem preocupação, pois a Expo Verão conta com um amplo espaço kids, onde a garotada se divertirá com segurança, enquanto os pais realizam as compras. Até o dia 26 de janeiro haverá na Expo Verão os chamados eventos paralelos, realizados em parceria com empresas ou instituições públicas e privadas.

De 10 a 12 de janeiro, em colaboração com a Oliveira Home Decor e Jeanne Festas e Eventos, acontece a Mostra de Decoração e Mesa Posta; de 14 a 16 de janeiro os visitantes serão presenteados com a Mostra Cultura e Arte Viva – Toré Kariri-Xocó, em parceria com o Instituto Indígena Pawi Crody Kariri Xocó; e nos dias 18 e 19 de janeiro a Expo Verão receberá a feirinha mais charmosa da capital sergipana, a Feirinha da Gambiarra.

Já de 21 a 23 de janeiro, sergipanos e turistas conhecerão as belezas da “Serra do Machado Feito à Mão”, exposição realizada em conjunto com a Fundação Pedro Paes Mendonça; e para encerrar a temporada de mostras paralelas, de 24 a 26 será a vez da Mostra Gastronômica, que em cooperação com a Secretaria de Estado do Turismo, apresentará as delícias produzidas em todo o território sergipano.

Instituições de Segurança

Pensando em aproximar ainda mais as instituições de segurança que atuam em Sergipe da população, e fazer com que ela conheça e reconheça o importante papel que essas entidades desenvolvem para o bem-estar social, a Expo Verão realiza pelo segundo ano consecutivo a Exposição “Instituições de Segurança”.

“A 1ª edição da exposição das instituições de segurança aconteceu na Expo Verão do ano passado, e foi um sucesso! Crianças, jovens e idosos buscavam informações a todo momento, interagiam com as guarnições presentes, tiravam fotos, participavam das ações propostas, enfim, foi uma linda festa. E como a resposta do público foi extremamente positiva, decidimos promover esse ano também, e ficamos imensamente felizes porque todas as instituições aceitaram estar conosco mais uma vez!”, contou o empresário e idealizador da feira, Alexandre Porto.

Participam do evento a Polícia Militar de Sergipe (PMSE), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), a Marinha do Brasil – através da Capitania dos Portos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Exército do Brasil. Este ano, o cronograma de participação é o seguinte: de 10 a 16 de janeiro estarão na Expo Verão a PMSE e o CBMSE; de 17 a 23 de janeiro será a vez da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro; e de 24 a 26 de janeiro estarão presentes os integrantes da PRF e da GMA.

“Para nós, da Guarda, eventos como a Expo Verão são importantíssimos, pois nos permitem estreitar os laços com a população, cumprir o papel social da instituição, e explicar um pouco do que fazemos, do nosso trabalho de zelar pelo bem patrimonial e de atuarmos preventivamente nas vias da cidade visando garantir o bem-estar dos cidadãos e cidadãs que estão em Aracaju. Será, mais uma vez, uma grande satisfação participar da Expo Verão”, comentou a Supervisora e Assessora de Comunicação da GMA, Valéria Oliveira.

Segundo a guardiã, para a edição 2025 da feira a GMA levará um pouco das ações realizadas cotidianamente, tanto através de vídeos institucionais quanto de guarnições in loco com viaturas, membros da patrulha Maria da Penha, do Anjos Azuis, e do Grupo de Operações com Cães.

A Expo Verão 2025 conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, Banco do Nordeste, Sebrae e do Porto Farol Eventos e Negócios. Tem o apoio institucional da Fecomércio, Sesc, Senac, Rede Rio FM, Nova Brasil FM, Metropolitana FM, e gráfica JAndrade; e apoio cultural da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcape).

Confira a programação artística para o período de 10 a 12 de janeiro:

10 de janeiro

Palco principal

17h – Givas DJ

18h – Turma Kids e CIA

19h30 – Grupo Batalá

21h – Fábio Lima

Palco Gourmet

19h30 – João Lima voz e violão

11 de janeiro

Palco principal

17h – Givas DJ

18h – Banda Casal Blindado

19h30 – Orquestra Filarmônica Dom José Palmeira Lessa

21h – Matheus Silva

Palco Gourmet

19h30 – Mary Hills

12 de janeiro

Palco principal

17h – Givas DJ

18h – Banda Vintape

19h30 – Thais Helena

21h – Só Coisa Nossa

Palco Gourmet

19h30 – Edu Borges

