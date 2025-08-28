EXPORANGA 2025 TRAZ NEGÓCIOS, GENÉTICA DE PONTA E CONHECIMENTO TÉCNICO PARA PRODUTORES EM ITAPORANGA

A 2ª Exporanga já começou em Itaporanga D’Ajuda e segue até o dia 31 de agosto reunindo negócios, capacitação e exposição de animais de alta genética.

Ao todo, são mais de 400 animais vindos de Sergipe, Bahia e Alagoas, entre bovinos, caprinos e ovinos. A pecuária de leite também ganha espaço com a presença das raças Gir e Girolando, reforçando o papel da feira como vitrine da produção pecuária nordestina.

Além da parte técnica e dos julgamentos, a Exporanga deve movimentar R$ 5 milhões em negócios, entre os leilões (virtuais e presencial) e as vendas diretas durante a exposição. A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas participem da feira ao longo dos quatro dias de programação.

Solenidade de abertura

Na noite desta terça-feira (27), foi realizada a solenidade oficial de abertura da feira, em Itaporanga D’Ajuda, reunindo autoridades, lideranças do setor agropecuário e produtores rurais. Estiveram presentes o diretor financeiro do Sebrae, Raymundo Almeida, o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, além de secretários municipais, vereadores de Itaporanga e presidentes de sindicatos rurais.

O prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Ivan Sobral, reforça que a feira promove o desenvolvimento da região, “A Exporanga já se consolida no calendário agropecuário de Sergipe, gerando negócios, empregos e conhecimento para nossos produtores e para a economia do município”, afirmou.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Gustavo Dias, reforçou o papel da entidade na difusão de conhecimento e tecnologia no campo: “A missão é levar assistência técnica, capacitação e oportunidades para o produtor rural. A Exporanga se torna um espaço estratégico para que possamos mostrar esse trabalho e ampliar o acesso dos produtores a novas técnicas, inovação e qualificação”, destacou.

O criador Rodrigo Oliveira, de Alagoas, que participa com animais da raça Girolando, ressaltou o impacto da feira para os produtores:

“Essa exposição é muito importante. Aqui é como se fosse uma vitrine, mostramos o que estamos fazendo de melhor na fazenda. Temos acesso a visitantes, produtores e ao mercado, que pode avaliar e conferir de perto. É também uma grande oportunidade de negócios”, declarou.

Confira a programação nos próximos dias:

Quinta-feira (28/08)

08h – Momento Senar: Dia de Campo Carcinicultura (Arena 2)

o Acolhimento dos produtores

o Visita técnica à Fazenda Select (Estrada do Abaís)

o Palestra: Manejo e gestão de fazenda de camarões – práticas para melhorar a eficiência e a produtividade, com Ronaldo Feitosa Soares

o Atividade: Cidadania Rural

o Visita guiada à propriedade

o Agrocam com preços especiais para produtores atendidos pelo Senar

09h – Julgamento Dorper e Caprinos (Arena 1)

14h – Julgamento Bovinos Girolando (Arena 2)

19h – 1ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

Sexta-feira (29/08)

07h – 2ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

09h – Julgamento Ovinos Santa Inês (Arena 1)

14h – Julgamento Bovinos Girolando (Arena 2)

19h – 3ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

19h – 1º Leilão Nelore Sergipe (Virtual – Arena 1)

Sábado (30/08)

07h – 4ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

09h – Julgamento dos Grandes Campeonatos Ovinos Santa Inês (Arena 1)

10h às 12h – Palestras do Senar para jovens (Arena da Exporanga)

o Colhendo o Futuro: Caminhos da Sucessão Familiar – Mikaele Pereira e Marcos Henrique

o Como a arrecadação movimenta o agronegócio e apoia o produtor rural – Jamily Matos

o Muito além da técnica: Competências que abrem portas – Antônio Plínio Santos

14h – Leilão Premium Fazenda SA – Gir e Girolando (Presencial – Arena 1)

19h – 5ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos

Unidade Móvel de Agroindústria do Sistema Faese Senar– Cursos de Capacitação

28/08 – Fabricação de bolos e biscoitos

29/08 – Doces e geleias

30/08 – Fabricação de salgados

Aulas Show do Senac na Carreta-Escola de Gastronomia

Quinta-feira (28/08)

09h às 11h – Creme de Macaxeira com Camarão

14h às 16h – Creme de Macaxeira com Camarão

Sexta-feira (29/08)

09h às 11h – Cocada Cremosa

14h às 16h – Cocada Cremosa

Sábado (30/08)

18h às 20h – Bolo Chiffon de Laranja

Domingo (31/08)

14h às 16h – Escondidinho de Carne de Sol com Catupiri

18h às 20h – Escondidinho de Carne de Sol com Catupiri

Texto e foto Samara Fagundes