EXPORANGA 2025 TRAZ NEGÓCIOS, GENÉTICA DE PONTA E CONHECIMENTO TÉCNICO PARA PRODUTORES EM ITAPORANGA

A 2ª Exporanga já começou em Itaporanga D’Ajuda e segue até o dia 31 de agosto reunindo negócios, capacitação e exposição de animais de alta genética.
Ao todo, são mais de 400 animais vindos de Sergipe, Bahia e Alagoas, entre bovinos, caprinos e ovinos. A pecuária de leite também ganha espaço com a presença das raças Gir e Girolando, reforçando o papel da feira como vitrine da produção pecuária nordestina.
Além da parte técnica e dos julgamentos, a Exporanga deve movimentar R$ 5 milhões em negócios, entre os leilões (virtuais e presencial) e as vendas diretas durante a exposição. A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas participem da feira ao longo dos quatro dias de programação.
Solenidade de abertura
Na noite desta terça-feira (27), foi realizada a solenidade oficial de abertura da feira, em Itaporanga D’Ajuda, reunindo autoridades, lideranças do setor agropecuário e produtores rurais. Estiveram presentes o diretor financeiro do Sebrae, Raymundo Almeida, o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, além de secretários municipais, vereadores de Itaporanga e presidentes de sindicatos rurais.
O prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Ivan Sobral, reforça que a feira promove o desenvolvimento da região, “A Exporanga já se consolida no calendário agropecuário de Sergipe, gerando negócios, empregos e conhecimento para nossos produtores e para a economia do município”, afirmou.
O presidente do Sistema Faese/Senar, Gustavo Dias, reforçou o papel da entidade na difusão de conhecimento e tecnologia no campo: “A missão é levar assistência técnica, capacitação e oportunidades para o produtor rural. A Exporanga se torna um espaço estratégico para que possamos mostrar esse trabalho e ampliar o acesso dos produtores a novas técnicas, inovação e qualificação”, destacou.
O criador Rodrigo Oliveira, de Alagoas, que participa com animais da raça Girolando, ressaltou o impacto da feira para os produtores:
“Essa exposição é muito importante. Aqui é como se fosse uma vitrine, mostramos o que estamos fazendo de melhor na fazenda. Temos acesso a visitantes, produtores e ao mercado, que pode avaliar e conferir de perto. É também uma grande oportunidade de negócios”, declarou.
Confira a programação nos próximos dias:
Quinta-feira (28/08)
- 08h – Momento Senar: Dia de Campo Carcinicultura (Arena 2)
o Acolhimento dos produtores
o Visita técnica à Fazenda Select (Estrada do Abaís)
o Palestra: Manejo e gestão de fazenda de camarões – práticas para melhorar a eficiência e a produtividade, com Ronaldo Feitosa Soares
o Atividade: Cidadania Rural
o Visita guiada à propriedade
o Agrocam com preços especiais para produtores atendidos pelo Senar
- 09h – Julgamento Dorper e Caprinos (Arena 1)
- 14h – Julgamento Bovinos Girolando (Arena 2)
- 19h – 1ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos
Sexta-feira (29/08)
- 07h – 2ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos
- 09h – Julgamento Ovinos Santa Inês (Arena 1)
- 14h – Julgamento Bovinos Girolando (Arena 2)
- 19h – 3ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos
- 19h – 1º Leilão Nelore Sergipe (Virtual – Arena 1)
Sábado (30/08)
- 07h – 4ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos
- 09h – Julgamento dos Grandes Campeonatos Ovinos Santa Inês (Arena 1)
- 10h às 12h – Palestras do Senar para jovens (Arena da Exporanga)
o Colhendo o Futuro: Caminhos da Sucessão Familiar – Mikaele Pereira e Marcos Henrique
o Como a arrecadação movimenta o agronegócio e apoia o produtor rural – Jamily Matos
o Muito além da técnica: Competências que abrem portas – Antônio Plínio Santos
- 14h – Leilão Premium Fazenda SA – Gir e Girolando (Presencial – Arena 1)
- 19h – 5ª ordenha do Torneio Leiteiro de Caprinos
Unidade Móvel de Agroindústria do Sistema Faese Senar– Cursos de Capacitação
- 28/08 – Fabricação de bolos e biscoitos
- 29/08 – Doces e geleias
- 30/08 – Fabricação de salgados
Aulas Show do Senac na Carreta-Escola de Gastronomia
Quinta-feira (28/08)
- 09h às 11h – Creme de Macaxeira com Camarão
- 14h às 16h – Creme de Macaxeira com Camarão
Sexta-feira (29/08)
- 09h às 11h – Cocada Cremosa
- 14h às 16h – Cocada Cremosa
Sábado (30/08)
- 18h às 20h – Bolo Chiffon de Laranja
Domingo (31/08)
- 14h às 16h – Escondidinho de Carne de Sol com Catupiri
- 18h às 20h – Escondidinho de Carne de Sol com Catupiri
Texto e foto Samara Fagundes