Exporingo 2025 deve movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios

Desta quarta-feira (26), até o domingo (30), o município de Lagarto, no centro-sul sergipano, sedia a 4ª edição do Exporingo, que conta com o apoio do Governo de Sergipe.

O governador Fábio Mitidieri participou da abertura do evento, que leva o nome do estado por todo o Brasil e gera oportunidades para os sergipanos. “No ano passado, cerca de 60 mil pessoas passaram por aqui, movimentando milhões de reais em investimentos que circulam na economia, isso gera mais impostos, mais arrecadação, mais emprego e oportunidades para o estado”, explicou Fábio Sobre a força do evento.

Na ocasião, o Estado realizou a entrega de 1,5 tonelada de sementes de milho do Programa Sementes do Futuro a produtores de Lagarto. Em apoio a iniciativa, a Prefeitura de Lagarto também doou aos pequenos produtores uma tonelada, totalizando mais de 2,5 toneladas de sementes de milho entregues a pequenos agricultores de Lagarto por meio da parceria.

“Investimos R$ 3 milhões na compra de 206 toneladas de sementes de milho, por meio do Programa Sementes do Futuro 2025, para beneficiar mais de 20 mil produtores de 60 municípios no estado, entre eles, Lagarto”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva. Além disso, foi firmado convênio de cooperação técnica entre a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e a Prefeitura de Lagarto para a prestação de assistência técnica aos produtores rurais do município.

Evento

A Exporingo foi criada com o objetivo de impulsionar o agroturismo no estado de Sergipe, além de aumentar a valorização do agronegócio no Nordeste. O evento promove a troca de experiência e conhecimento aos visitantes e expositores, além de incentivar a criação de novas parcerias, visando o fortalecimento do agronegócio no estado.

Por parte do Governo de Sergipe, a Exporingo conta com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Segundo o coordenador da Exporingo, Thiago Lima, a estimativa é que a exposição e feira de negócios receba, neste ano, mais de 60 mil visitantes, movimentando a economia do estado. “Quero agradecer ao apoio do Governo de Sergipe ao evento. Neste dia de evento, estamos esperando a prospecção de mais de R$ 200 milhões em negócios”, afirmou.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, afirmou que o retorno do evento para a geração de empregos e economia do estado já pode ser percebido no município. “Graças ao apoio do Governo de Sergipe, por meio do Banese, a feira vai ser um sucesso. A cidade está completamente lotada, bares, restaurantes, não há vagas mais nos hotéis e nas pousadas, e a expectativa de negócios é muito grande, deve ser maior que no ano passado”, reforçou Sérgio Reis.

Como patrocinadores do evento, o governo e o Banese estão com estande e equipe técnica para atender produtores e demais profissionais do setor. A equipe técnica da Seagri também contribui com palestras e orientações de rotina que acontecem em todas as feiras agropecuárias.

