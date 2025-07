Exportações sergipanas somaram US$ 9,9 milhões, no mês de junho

Análise realizada pelo Centro Internacional de Negócios – CIN/SE, da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), com base nos dados do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, disponibilizado pelo Mistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, apontou que as exportações sergipanas, em junho de 2025, somaram US$ 9,9 milhões. O montante registrado representa uma redução de 56,0%, quando comparado com junho de 2024. Já na comparação com o mês anterior, maio último, verificou-se decréscimo de 76,4% nas exportações do estado.

No período analisado, dentre os 35 produtos sergipanos destinados ao mercado internacional, destacaram-se Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado, totalizando cerca de US$ 6,6 milhões em exportações – responsável por 66,2% do valor das exportações –, seguido de Limoneno (US$ 635,2 mil) e Outros óleos essenciais, de laranja (US$ 537,4 mil). Esses três produtos juntos compreenderam 78,0% da pauta de exportações do estado, no mês analisado.

Os principais destinos dos produtos exportados pelo estado foram: Países Baixos (Holanda) (US$ 6,6 milhão), Estados Unidos (US$ 1,1 milhão) e Canadá (US$ 478,4 mil).

Importações sergipanas em junho/2025

Em junho, as importações totalizaram aproximadamente US$ 13,8 milhões, com a aquisição de 218 produtos dos fornecedores internacionais.

Dentre esses produtos, destacaram-se as compras de Outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura, com quase US$ 7,7 milhões – responsável por 55,6% das importações; Espectrômetros de massa (US$ 390,8 mil); e Partes e acessórios de motocicletas (inclusive ciclomotores) (US$ 348,9 mil).

Quanto à origem dos produtos adquiridos, os principais países fornecedores foram: Argentina (US$ 7,7 milhões), China (US$ 2,6 milhões) e Alemanha (US$ 1,0 milhões).

A balança comercial fechou o mês de abril com saldo negativo de US$ 3,8 milhões. Esse saldo resulta da diferença entre o montante de exportações e importações no período.[1]

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM