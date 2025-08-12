Exportações sergipanas totalizaram US$ 20,9 milhões no mês de julho

Análise realizada pelo Centro Internacional de Negócios – CIN/SE, da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), com base nos dados do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, disponibilizado pelo Mistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, apontou que as exportações sergipanas, em julho de 2025, somaram US$ 20,9 milhões. O montante registrado representa uma redução de 60,1%, quando comparado com julho de 2024. Já na comparação com o mês anterior, junho último, verificou-se decréscimo de 47,2% nas exportações do estado.

No período analisado, dentre os 32 produtos sergipanos destinados ao mercado internacional, destacaram-se Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado, totalizando quase US$ 15,4 milhões em exportações – responsável por 73,3% do valor das exportações –, seguido de Outros sucos de abacaxi (US$ 2,5 milhões) e Limoneno (US$ 686,6 mil). Esses três produtos juntos compreenderam 88,7% da pauta de exportações do estado, no mês analisado.

Os principais destinos dos produtos exportados pelo estado foram: Países Baixos (Holanda) (US$ 9,2 milhões), Estados Unidos (US$ 6,9 milhões) e Bélgica (US$ 2,8 milhões).

Importações sergipanas em julho/2025

Em julho, as importações totalizaram US$ 29,0 milhões, com a aquisição de 247 produtos dos fornecedores internacionais.

Dentre esses produtos, destacaram-se as compras de Partes de outras turbinas a gás, com US$ 8,7 milhões – responsável por 30,1% das importações; Ureia, mesmo em solução aquosa, com teor de nitrogênio (azoto) superior a 45 %, em peso, calculado sobre o produto anidro no estado seco (US$ 7,8 milhões); e Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria (US$ 3,0 milhões).

Quanto à origem dos produtos adquiridos, os principais países fornecedores foram: Estados Unidos (US$ 9,9 milhões), Nigéria (US$ 7,8 milhões) e China (US$ 6,6 milhões).

A balança comercial fechou o mês de julho com saldo negativo de aproximadamente US$ 8,1 milhões. Esse saldo resulta da diferença entre o montante de exportações e importações no período.[1]

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM

