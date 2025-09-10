Exportações sergipanas totalizaram US$ 54,1 milhões, no mês de agosto

Análise realizada pelo Centro Internacional de Negócios – CIN/SE, da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), com base nos dados do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, disponibilizado pelo Mistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, apontou que as exportações sergipanas, em agosto de 2025, somaram US$ 54,1 milhões.

O montante registrado representa aumento de 32,1%, quando comparado com agosto de 2024. Já na comparação com o mês anterior, julho último, verificou-se acréscimo de 157,9% nas exportações do estado.

No período analisado, dentre os 24 produtos sergipanos destinados ao mercado internacional, destacaram-se Óleos brutos de petróleo, totalizando pouco mais de US$ 37,3 milhões em exportações – responsável por 69,0% do valor das exportações –, seguido de Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado (US$ 12,2 milhões) e Outros sucos de abacaxi (US$ 2,4 milhões). Esses três produtos juntos compreenderam 96,0% da pauta de exportações do estado, no mês analisado.

Os principais destinos dos produtos exportados pelo estado foram: Romênia (US$ 29,5 milhões), Países Baixos (Holanda) (US$ 19,3 milhões) e Bélgica (US$ 1,4 milhão).

Importações sergipanas em agosto/2025

Em agosto, as importações totalizaram US$ 19,0 milhões, com a aquisição de 184 produtos dos fornecedores internacionais.

Dentre esses produtos, destacaram-se as compras de Outros cloretos de potássio, com quase US$ 3,6 milhões – responsável por 18,8% das importações; Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) (US$ 2,6 milhões); e Coque de petróleo não calcinado (US$ 2,1 milhões).

Quanto à origem dos produtos adquiridos, os principais países fornecedores foram: Rússia (US$ 6,2 milhões), China (US$ 5,1 milhões) e Estados Unidos (US$ 2,6 milhões).

A balança comercial fechou o mês de agosto com saldo positivo de aproximadamente US$ 35,1 milhões. Esse saldo resulta da diferença entre o montante de exportações e importações no período.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM