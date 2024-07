Fábio Mitidieri e ministros visitam obra de conexão do terminal GNL da Eneva à malha de transporte da TAG

Em mais um passo de Sergipe rumo à expansão do mercado de gás natural no Brasil, o estado foi pioneiro com a inauguração do projeto de conexão do Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Complexo Termelétrico da Eneva à rede da Transportadora de Associada de Gás (TAG).

Nesta quarta-feira (23), o governador Fábio Mitidieri, juntamente com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, visitou a obra do Gasoduto Terminal de GNL ENEVA – Malha de Transporte TAG, localizado no município da Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju.

O investimento viabiliza o acesso de uma importante fonte de suprimento à demanda nacional do energético. Ao visitar a obra, o governador Fábio Mitidieri destacou a relevância da entrega para o estado. “Estamos vivendo um momento importante, numa semana em que Sergipe é a capital do petróleo e gás”, pontuou, referindo-se à realização da 3ª edição do Sergipe Oil & Gas..

Fábio Mitidieri acrescentou que a gestão estadual trabalha para garantir mais investimentos para o estado, reduzir o preço e interiorizar o gás e fazer com que os empregos permaneçam em Sergipe. “Queremos que o nosso estado se desenvolva cada vez mais e, com isso, que sejam geradas mais oportunidades para o nosso povo”, reforçou.

Durante a visita, o ministro de Minas e Energia afirmou que Sergipe é referência no modelo de regulação do gás no país. “Nós queremos levar o exemplo de Sergipe para todo o Brasil e cumprir com a política de aumentar a oferta de gás, diminuir o preço, reindustrializar o Brasil, gerar emprego e renda, combater a desigualdade na forma sólida e construir uma sociedade melhor”, considerou Alexandre Silveira.

O ministro Márcio Macêdo chamou a atenção para o papel na união entre diferentes poderes e setores nesse processo. “Quando se trabalha junto, o resultado começa a aparecer. O governo federal faz aqui investimentos da ordem de R$ 60 milhões do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], por meio da Petrobras; o Governo do Estado preparou o estado com as condições objetivas para receber essas ações; e a iniciativa privada vem e toma a decisão de investir no Brasil. É trabalhar para que Sergipe possa gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia e ajudar o Brasil ser autossuficiente no gás”, acrescentou.

Sobre o gasoduto

O Governo de Sergipe apoiou a construção do gasoduto, por meio da concessão de incentivo fiscal, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (CDI), para aquisição dos tubos fabricados.

O incentivo, enquadrado no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), reduziu os custos na aquisição do material e, consequentemente, o valor do investimento para a obra, resultando em uma tarifa de transporte mais competitiva e favorecendo a atração de operações para o terminal de GNL da Eneva.

Foto: Igor Graccho