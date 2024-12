Fábricas de fertilizantes na Bahia e Sergipe podem voltar a funcionar

A Petrobras acredita que suas fábricas de fertilizantes nitrogenados (Fafen’s) localizadas em Laranjeiras (SE) e Camaçari (BA) podem voltar a funcionar no primeiro trimestre de 2025. Esta informação é do colunista Lauro Jardim de O Globo. As duas unidades foram arrendadas pela estatal à Unigel em agosto de 2020, mas foram desativadas este ano sob alegação que o alto preço do gás natural inviabilizou a produção.

A Petrobras assinou contrato com a Unigel para fornecimento de gás natural, há um ano, mas a medida não entrou em vigor por causa de irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O valor do acordo entre as duas empresas foi de R$ 759,2 milhões, mas o TCU afirmou que o contrato de industrialização sob encomenda (“tolling”) de fertilizantes nitrogenados tinha irregularidades e causaria prejuízos à Petrobras.

Apesar do rompimento do acordo de tolling, a Unigel continua tendo o arrendamento das Fafen’s graças a um contrato de 2019, feito no governo Jair Bolsonaro (PL), com duração de 10 anos. As unidades estão paralisadas desde 2023. As duas Fafen’s entraram em operação em 2013 e juntas têm capacidade instalada suficiente para atender 14% da demanda nacional de uréia.

Fonte: Site Bahia Econômica