Fapitec/SE divulga programa Tecnova III na feira Supervendas Sergipe

Evento promovido pela Ases e Fecomércio reuniu empresários dos setores atacadista, varejista e tecnológico

Na manhã da terça-feira, 25, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) participou do evento de lançamento da feira de negócios Supervendas Sergipe, que reúne empresários dos setores atacadista, varejista, tecnológico e de fornecimento de produtos e serviços. A programação é promovida pela Associação Sergipana dos Supermercados (Ases) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE).

A convite da Fecomércio Sergipe e aproveitando o ambiente empresarial, a Fapitec/SE participou da solenidade divulgando as linhas de fomento ofertadas a partir do edital do Programa Tecnova III. Durante a apresentação, o coordenador executivo de Inovação da fundação, Paulo Alves, suscitou aos presentes a importância do investimento em inovação tecnológica no âmbito empresarial e apresentou os principais pontos do Programa Tecnova III (Edital n° 10/2024).

“A sensibilização empresarial para a inovação é fundamental, visto que investir na modernização, além de promover processos mais eficientes e operações mais enxutas, pode refletir diretamente na redução de custos e nas melhorias da produtividade e qualidade”, apontou o coordenador executivo.

Para o presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, a participação da fundação no evento empresarial fez parte da estratégia de divulgação do Programa Tecnova/SE III, que visa conceder recursos de subvenção econômica a empresas sergipanas para o desenvolvimento de projetos inovadores. “Nosso papel, como instituição governamental, é aproveitar iniciativas como esta para difundir as oportunidades de fomento em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do estado”, salientou.

Tecnova III

Com o edital, a Fapitec/SE e a Finep promovem o aumento das atividades de inovação, com incremento da competitividade das empresas e da economia. A seleção pública visa gerar oportunidades de mercado envolvendo significativo risco tecnológico. Os projetos desenvolvidos via edital Tecnova III devem ser focados nas seguintes áreas: Transição Energética; Petróleo e Gás; Agricultura; Saúde, Biotecnologia e Educação e Transformação Digital.

De acordo com o cronograma do edital, as propostas poderão ser encaminhadas à Fundação até o dia 30 de agosto. Para consultar mais informações, basta acessar a aba editais abertos no site oficial da Fapitec/SE.

Foto: Ascom Fapitec/SE