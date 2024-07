Fapitec/SE e Sebrae lançam programa Startup Nordeste Sergipe 2024

Projetos inovadores poderão ser financiados e incentivados com serviços de capacitação e aceleração

Com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação de Sergipe a partir da concessão de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos inovadores, o Governo de Sergipe, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), torna público o programa Startup Nordeste Sergipe. Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de setembro.

A chamada pública, realizada por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), selecionará até 250 projetos inovadores e startups com inovação aplicada ao processo, produto ou serviço, com alto potencial de crescimento e impacto na sociedade.

Após serem pré-aceleradas, as startups participantes serão submetidas a uma segunda fase de seleção, onde os 80 melhores avaliados serão escolhidos para avançar no programa de aceleração. Por fim, haverá uma terceira seleção entre os participantes, resultando na escolha de até 60 bolsistas aptos para receber capacitações e Bolsa Sócio Empreendedor, no valor mensal de R$ 6.500,00 (pelo período de 6 meses).

De acordo com o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, a promoção do Startup Nordeste oportuniza o desenvolvimento de soluções para o estado. “Por meio do suporte oferecido pelo programa, as startups sediadas em nosso estado poderão apresentar respostas inovadoras para problemas emergentes, refletindo no avanço e no desenvolvimento de Sergipe”, declarou.

Serão priorizados os projetos ligados aos seguintes segmentos de mercado: agronegócio; biotecnologia; construção e imóveis; educação; óleo e gás; alimentos e bebidas; saúde e bem-estar; tecnologia da informação e energias renováveis, de acordo com a conservação, preservação e desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e culturais da região Nordeste.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, o aporte financeiro investido na execução do programa refletirá diretamente no desenvolvimento do empreendedorismo e do setor científico-tecnológico do estado. “A contrapartida do edital é oferecida por meio do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Sergipe (Funtec), que é gerenciado pela Sedetec e que vem apoiando iniciativas de grande impacto para Sergipe no âmbito da ciência, tecnologia e inovação”, pontuou.

Ainda, dado o objetivo de promover mais diversidade ao ecossistema de startups, o programa incentiva a participação de pessoas pertencentes a grupos minorizados e minorias como pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, negras, indígenas, PcD e comunidade LGBTQIAPN+.

“A iniciativa ajuda os empreendedores a transformar ideias em negócios sustentáveis e escaláveis, além de enfrentar diversos desafios estruturais da região”, salientou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscilla Felizola.

Startup Nordeste

O programa Startup Nordeste se consolida como uma das maiores iniciativas de aceleração de startups e negócios inovadores da região Nordeste. Com o objetivo principal de posicionar a região como rede territorial fértil de negócios inovadores globais, o Startup NE atua diretamente no fomento do ecossistema de inovação e incremento da matriz produtiva regional com produtos e serviços de alto valor agregado.

Mais informações sobre o programa disponíveis no site oficial da Fapitec/SE, na aba “editais abertos” ou através deste link (https://fapitec.se.gov.br/editais-abertos/)

Foto: Erick O’ Hara