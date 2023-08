Fecomércio é a federação do comércio mais bem avaliada do Brasil

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizou pesquisa de imagem e reputação com a participação de empresários de todo o país, através do Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), da empresa FSB Holding; a maior empresa de comunicação corporativa, marketing digital e branding do Brasil, com mais de 40 anos de atuação no mercado nacional, considerada uma das maiores empresas do mundo no segmento; para avaliar a atuação dos sindicatos empresariais e federações do comércio dos estados brasileiros. A pesquisa foi apresentada durante a realização do Conecta, entre os dias 10 e 12 de julho, em Brasília, mostrando resultados importantes para o desenvolvimento da atuação do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac em todo o país.

De acordo com os dados, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe é o mais bem avaliado no Brasil, destacando-se como primeiro colocado geral, obtendo dois primeiros lugares em duas categorias e sendo o segundo colocado na terceira categoria avaliada. Segundo a pesquisa apresentada, A Fecomércio Sergipe conquistou o primeiro lugar nos quesitos “Avaliação de Gestão” e “Conhecimento Sindical”, além do segundo lugar na categoria “Recomendação das Empresas”, o que mostra a força de atuação dos entes sindicais sergipanos, chancelados pela Federação do Comércio.

Os resultados apresentados na pesquisa são enobrecedores para toda a equipe do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac em Sergipe, sendo um motivador para realizar mais trabalhos em defesa da classe empresarial e promoção de benefícios para o público comerciário sergipano. Haja vista que, Sesc e Senac também são entidades reconhecidamente bem avaliadas no estado e líderes de branding em nível nacional. O presidente do sistema, Marcos Andrade, comemorou o resultado divulgado e destacou que a pesquisa não significa que o trabalho em prol da evolução da economia sergipana deva estagnar, mas sim estimular a atividade da Fecomércio.

“A administração, de nossa diretoria é por proatividade, rotina e desburocratização. Isso fortalece um processo de gestão qualificado e em forte ritmo de desenvolvimento de trabalhos. Obviamente estamos muito felizes com os resultados que a pesquisa da CNC apresentou, pois nos coloca como a federação mais bem avaliada do Brasil. E isso é mais um motivo para que sigamos nesse processo de desenvolvimento das atuais atividades e criação de novas oportunidades para que as empresas sergipanas se espelhem nos nossos trabalhos, além de nos buscarem para soluções em seus negócios. Não é hora de parar, mas de acelerar e fazer muito mais pelo desenvolvimento socioeconômico de Sergipe”, comentou.

Andrade também lembrou como o trabalho em nível nacional, coordenado pela Confederação Nacional do Comércio é importante para que a sintonia seja uma premissa entre as federações e fortaleça as relações institucionais entre os estados.

“Todo esse trabalho exitoso em nível de Sergipe e Brasil tem um nome forte coordenando, que é nosso presidente Roberto Tadros, que promove ações de integração entre as federações do comércio, fortalecendo os estados para que todos cresçamos juntos e em unidade. E isso é o mais importante, pois se todas as federações do comércio trabalham com excelência é porque temos um forte motivador para isso”, afirmou.

