Fecomércio e Crediamigo assinam convênio para capacitar empreendedores

O Sistema Comércio e o Banco do Nordeste (BNB) firmaram um acordo de cooperação para levar capacitação profissional com atendimento do programa de microcrédito urbano do BNB (Crediamigo). A assinatura do documento de parceria aconteceu nesta segunda-feira (24), no BNB, através do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e do superintendente estadual do BNB, César Santana. Também estiveram presentes na solenidade o diretor Regional do Senac-SE, Nilson Lima, a diretora Regional do Sesc-SE, Aparecida Farias, e o gerente estadual do Crediamigo, José Paes.

A parceria visa ofertar cursos profissionalizantes, através do Senac-SE, direcionados para empreendedores dos 75 municípios sergipanos, que vão aprender estratégias de gestão para impulsionar os seus negócios. E ao fim do curso, os empreendedores terão acesso a uma orientação financeira e acesso ao microcrédito, através do programa Crediamigo, do Banco do Nordeste.

O Crediamigo do Banco do Nordeste é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil. Além de facilitar o acesso ao crédito, os empreendedores são orientados sobre gestão financeira a fim de conseguir montar estratégias eficientes para aplicação de recursos voltados ao desenvolvimento do seu negócio.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, além de fomentar a educação profissional, a parceria busca fortalecer as microempresas para incentivar a geração de emprego e renda em nosso estado.

“Tenho certeza que essa será uma parceria de sucesso, na qual, nós, enquanto Senac, qualificamos e teremos o CrediAmigo dando suporte financeiro para que aquelas pessoas que tem vocação empreendedora possam crescer ainda mais e se desenvolver. Nosso foco está na criação de empregos e na geração de renda. Na Fecomércio, cuidar de pessoas nos aproxima”, afirmou o presidente Marcos Andrade.

“Trabalhamos com educação profissionalizante, mas também queremos fazer com que as pessoas adquiram autonomia ao concluir os seus cursos no Senac. Quando capacitados, que estejam preparados para serem os melhores empregados, se já tiver uma colocação, ou que melhore a posição na sua empresa, ou ainda que busque uma nova oportunidade, se tiver vocação para o empreendedorismo. Importante que todas as ferramentas estejam em suas mãos: ensino de qualidade e o programa Crediamigo, do Banco do Nordeste. Somos parceiros e estamos à disposição para estabelecer novos patamares”, pontuou o diretor Regional do Senac, Nilson Lima.

Para o superintendente estadual do BNB, César Santana, o incentivo à atividade do empreendedorismo é o resultado que se espera alcançar com esse projeto, que não só vai disponibilizar recursos financeiros, mas orientar os microempresários sobre como aplicar de forma eficiente em seu negócio.

“É um convênio muito importante, que vai unir os papéis de duas grandes entidades: Sistema Fecomércio-Sesc-Senac com Banco do Nordeste, através do programa Crediamigo, que vai levar capacitação técnica, financeira, disponibilidade de recursos diferenciados, recursos estratégicos para aquele aluno que está se formando e que tem o perfil de microempreendedor. A partir do momento que o empreendedor tem a capacitação e tem o recurso financeiro e a vontade de trabalhar e de vencer, eu não tenho dúvida que vai ser uma parceria exitosa”, declarou o superintendente César Santana.

Senac SE