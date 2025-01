Sistema Fecomércio fará diagnóstico empresarial do Centro Comercial de Aracaju

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade recebeu na manhã desta sexta-feira (10) o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Júnior, acompanhado de sua assessoria, os vereadores Levi Oliveira e Lúcio Flávio, o presidente da ACESE, Maurício Vasconcelos e o representante da CDL Aracaju, Geraldo Viana, com o objetivo de discutir uma pauta importante direcionada para o melhoramento das atividades comerciais do Centro da capital Sergipana e estimular o ambiente de negócios na cidade, com foco na geração de emprego e renda.

A conversa com os setores empresariais foi pedida pelo secretário Dilermando, para que fossem feitas as discussões iniciais de um projeto que possa promover a radiografia da economia comercial central de Aracaju. Nesse ínterim foi firmada a criação de um trabalho que fará o diagnóstico completo das atividades econômicas da maior região comercial da cidade, no formato de um censo empresarial. De acordo com o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, é o meio de se entender o ciclo econômico da região e promover ações que fortaleçam a atividade de comércio, serviços e turismo no município.

“Discutir o melhoramento do ambiente de negócios é importante para que possamos compreender e ajudar a Prefeitura de Aracaju a criar os mecanismos mais eficientes para elevar a capacidade de atendimento das atividades econômicas no Centro de Aracaju, de modo que fazer um levantamento completo dos dados relativos às empresas da região fará com que tenhamos um melhoramento no ambiente de negócios. E para isso faremos um censo empresarial”, disse Andrade.

O estudo, que ficará à cargo do Instituto Fecomércio e do Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, será desenvolvido de modo a observar 17 variáveis iniciais para a compreensão completa do comportamento das empresas comerciais, de serviços e turismo do Centro da capital, para que seja expandido ainda mais, criando um meio de direcionamento dos investimentos públicos no Centro de Aracaju.

O vereador Levi Oliveira, que tem foco em sua atuação no desenvolvimento econômico de Aracaju, afirmou que o projeto a ser colocado em prática é revolucionário e inédito, de modo a fazer com que a cidade tenha uma nova visão sobre sua economia.

“O ineditismo desse projeto de identificar as forças e fraquezas, além da radiografia do Centro Comercial de Aracaju é fundamental para que a gente possa direcionar os projetos de políticas públicas para estimular a economia. Esse trabalho multi-institucional é o primeiro passo para uma grande evolução econômica em Aracaju”, comentou Levi.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, elencou as prioridades que devem ser estudadas para que o trabalho seja feito de forma mais precisa, objetivando resultados que sejam transformadores para a economia da capital.

“Precisamos entender o que de fato é a força do Centro Comercial de Aracaju, e para isso, precisamos unir forças para criar um estudo completo que norteie a administração pública e as empresas a caminharem de mãos dadas para o fortalecimento da nossa economia. E vamos trabalhar com a secretaria de Turismo nesse projeto, porque o turismo é desenvolvimento econômico. O entusiasmo do presidente Marcos Andrade em desenvolver ações para o crescimento da economia é latente e os resultados dos trabalhos são claros. E ações como essa de fazer o censo empresarial do Centro é que vai nortear o futuro de nossa cidade”, destacou o secretário.

Também foi discutido o processo de implantação de sistemas de rede que irão tornar o Centro de Aracaju um ambiente acessível tecnologicamente, para iniciar o projeto de cidade inteligente na capital, através de oferta de conexão à internet de forma gratuita para o público frequentador da região.

Pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), o presidente, Maurício Vasconcelos, destacou que é importante tomar o conhecimento completo de qual é o comportamento das empresas locais, para entender e solucionar problemas históricos do Centro Comercial.

“Precisamos ter o pleno conhecimento de como funciona a dinâmica econômica do Centro de Aracaju. Entender quantas empresas atuam na área, quantos empregos geramos e quantas cadeias produtivas individuais movemos com cada negócio”, comentou.

Marcos Andrade, em seu trabalho de fortalecimento das ações do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, disse que estruturou o Instituto Fecomércio, par atender as demandas que o estado precisa, com foco no crescimento empresarial, destacando que o censo empresarial será um trabalho importante para que o futuro do comércio aracajuano seja pensado.

“O Instituto Fecomércio está preparado para atender as demandas que lhe são apresentadas. Esse será um estudo complexo, mais que terá um algo grau de precisão, para que possamos criar os meios de elevar o fluxo de pessoas no Centro de Aracaju, aliando-se ainda mais às nossas ações, a exemplo dos eventos que fazemos ao longo do ano na região, que são atratores de público consumidor para as lojas. Vamos, com isso, ampliar a capacidade de recepção de novos negócios, melhoramento dos atuais não somente no centro histórico, mas também no centro expandido da cidade”, disse Andrade.

Foi criado um grupo de trabalho para iniciar as ações, com a participação do chefe de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio, Marcio Rocha, o diretor de Inovação da Semdec, Márcio Melo e o diretor de Planejamento e Estudos da Semdec, Ytalo Ramos. O objetivo é entregar o trabalho no menor prazo possível para que as ações práticas sejam iniciadas.

