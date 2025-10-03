FECOMÉRCIO-SE APROXIMA AÇÕES DO MPT PARA AMPLIAR QUALIFICAÇÃO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO EM SERGIPE

A Fecomércio-Sergipe reforçou, nesta quarta-feira (1º), sua agenda de cooperação institucional ao apresentar ao Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) um conjunto de iniciativas voltadas à formação profissional, à inclusão produtiva e ao fortalecimento do ambiente de trabalho no estado. O presidente Marcos Andrade esteve acompanhado do diretor regional do Senac/SE, Nilson Lima, e do chefe de comunicação e inteligência, Márcio Rocha, em reunião com o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

A pauta incluiu a possibilidade de integrar projetos do Sistema Fecomércio–Sesc–Senac ao Fundo Estadual de Recomposição de Danos Trabalhistas (FERDT-SE), ampliando o alcance de programas de qualificação e empregabilidade por meio de parcerias institucionais.

A Fecomércio se colocou a disposição para elaborar projetos conjuntos que tragam geração de emprego e renda para o estado.

Para o presidente Marcos Andrade, a aproximação com o MPT é estratégica para acelerar resultados sociais. “O nosso compromisso é transformar a capacidade formativa do Sesc e do Senac em mais gente qualificada, empregada e com renda. Ao somar esforços com o MPT, conseguimos direcionar projetos para onde o impacto social é maior e mais rápido, beneficiando trabalhadores, empresas e toda a economia sergipana.”

Do lado do MPT-SE, o procurador-chefe Márcio Amazonas explicou o rito de encaminhamento de projetos ao FERDT e destacou a convergência de objetivos entre as instituições. “Foi uma visita importante, que mostrou como possuímos objetivos próximos, o que pode fazer com que a Fecomércio seja uma grande parceira do MPT nos próximos anos”, afirmou.

A Fecomércio-SE reafirmou que seguirá à disposição para desenhar, junto ao MPT, trilhas formativas e soluções que ampliem aprendizagem, qualificação e geração de empregos em Sergipe, com transparência, governança e resultados mensuráveis.

Texto e foto Márcio Rocha