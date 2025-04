FECOMÉRCIO DE SERGIPE PROMOVE DEBATES EMPRESARIAIS COM PALESTRA SOBRE ESCALA DE TRABALHO 6X1

Nesta sexta-feira (04), às 16h, no Hotel Sesc Atalaia, a Fecomércio Sergipe realiza mais uma edição do Debates Empresariais, evento voltado para empresários e microempreendedores que buscam atualização e novas oportunidades de negócios. O encontro promove discussões sobre o desenvolvimento do setor produtivo, incentivando a troca de conhecimentos e networking entre os participantes.

Nesta edição, o convidado especial é o presidente da Fecomércio São Paulo, Ivo Dall’Acqua, que ministrará uma palestra sobre a escala de trabalho 6×1, abordando seus impactos no setor empresarial e as melhores práticas para gestão de equipes. O evento contará com a presença do presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, além de conselheiros e diretores do sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

O Debates Empresariais é gratuito e aberto a todos os interessados em ampliar seus conhecimentos e fortalecer seus negócios. A Fecomércio Sergipe reforça seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo, oferecendo conteúdos estratégicos e promovendo o diálogo entre empreendedores e especialistas do mercado.

Ascom Fecomércio