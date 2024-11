Feira da Mulher Empreendedora acontece no RioMar até o dia 24

Em parceria com o RioMar Aracaju, Rede Solidária de Mulheres e Cufa promovem exposição de produtos artesanais até 24 de novembro

Até o dia 24 de novembro, o RioMar Aracaju recebe a Feira de Mulher Empreendedora, uma iniciativa realizada em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) e a Rede Solidária de Mulheres, que tem como propósito evidenciar o talento e a força produtiva feminina. Localizada no piso L2, em frente à loja Camicado, a exposição apresenta uma ampla variedade de produtos artesanais, entre eles acessórios, vestuário, bonecas de pano, bijuterias e uma linha alimentícia elaborada a partir de ingredientes típicos da região, como a mangaba, valorizando a cultura e os sabores locais.

A feira busca não apenas promover o artesanato, mas também reforçar o papel transformador da inclusão social e da qualificação profissional, oferecendo uma oportunidade de visibilidade para o trabalho de mulheres que, por meio das associações, encontraram uma nova fonte de renda e autoestima.

Dona Dilva de Souza Santos, presidente da Associação das Catadoras de Mangaba do povoado Manoel Dias, em Estância, Sergipe, destaca o impacto positivo desse tipo de iniciativa, como uma ponte importante entre o público e o trabalho de inclusão. “Quando participamos de exposições, além de poder mostrar o nosso trabalho, temos contato com as pessoas, conversamos, trocamos ideias e fazemos até amizades”, conta a empreendedora. D. Dilva relembra que vivia dentro de casa e não tinha dinheiro para sair ou comprar nada para ela ou os filhos. “Depois que comecei a fazer parte da associação, em 2012, minha vida mudou e eu me libertei de muitos medos, inclusive de viajar e conhecer outros lugares. Hoje, me considero uma mulher ativa e cheia de boas histórias para contar”, relata.

A exposição representa uma oportunidade para as empreendedoras e oferece aos visitantes uma experiência de compra consciente, promovendo a valorização de produtos artesanais e incentivando a economia solidária. Ao mesmo tempo, reforça o compromisso do RioMar Aracaju com a comunidade local e o empreendedorismo feminino, proporcionando uma vitrine para histórias inspiradoras e bons negócios.

A Feira da Mulher Empreendedora funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação