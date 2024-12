FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA TEM INÍCIO NESTA QUINTA, NO AUGUSTO FRANCO, EM ARACAJU

Sergipe integra o circuito de feiras da agricultura familiar do Nordeste. No estado, como parte da programação, inicia-se nesta quinta-feira, 5, a Feira Sergipana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que segue até o sábado, 7, no horário das 14h às 21h, na Praça Jornalista Orlando Dantas, do Conjunto Augusto Franco, em Aracaju. A população vai ter a oportunidade de comprar direto do produtor.

O evento é destinado a ampliar o acesso a mercados para a agricultura familiar. A iniciativa vai promover a venda de produtos alimentícios e artesanais oriundos de pequenos agricultores, e participantes da economia solidária de todas as regiões do estado, além de contar com programação cultural e orientação técnica.

A 1ª Feira Sergipana da Agricultura Familiar e Economia Solidária é uma realização da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e faz parte do Circuito de Feira da Agricultura Familiar, criado pela Câmara Temática do Consórcio Nordeste. O principal objetivo é ampliar os espaços de troca de experiências e apoiar a agricultura familiar local. O circuito é realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A feira vai beneficiar diretamente 140 famílias de todas as regiões sergipanas, representando todas as categorias de agricultores e artesãos do estado, a exemplo de comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, pescadores e extrativistas.

Os feirantes estarão organizados em núcleos por tipo de produtos, oferecendo alimentos saudáveis in natura de origem animal e vegetal, produtos de base agroecológica, agroindustrializados, minimamente processados e artesanato. Será uma feira temática com espaço destinado também aos produtores da Rota da Galinha de Capoeira e laticínios com selo estadual de qualidade.

ASN – Foto: Vieira Neto