Feira Junina da Ceasa Aracaju começa na próxima terça-feira, dia 3

Durante todo período junino, os sergipanos terão acesso aos produtos naturais, processados e os melhores quitutes da época para organizar as festas e comemorar os dias santos do mês. Em 2025, a Feira Junina na Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) Aracaju, vai começar mais cedo, na próxima terça-feira, dia 3 de junho, e segue até 30 de junho. Pelo segundo ano consecutivo, a feira está sendo organizada pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

O evento atende à demanda dos comerciantes da central de abastecimento, parceiros na organização e principais responsáveis pelo sucesso da feira, ofertando produtos com qualidade, diversidade e em quantidade para atender a procura dos consumidores da grande Aracaju e demais regiões do estado. A feira vai ocorrer das 5h às 17h, de segunda a sexta-feira. No sábado, será de 5h às 16h, quando tem trios pé de serra para animar a feira. A atração vai se repetir nas vésperas de São João e São Pedro.

De acordo com o diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena, o principal motivo para que os comerciantes da Ceasa de Aracaju pedem ao Governo a realização da Feira Junina, é escoar todo excedente da produção de milho verde que surge no período. “Além disso, abre espaço para as bancas especializadas em descascar e ralar milho e macaxeira. Incentivando a preservação do hábito das receitas tradicionais juninas e os negócios com empreendedores que lucram mais nas festas de São João e São Pedro”, ressalta.

Uma estrutura de bancas e ampla cobertura será montada no estacionamento interno da Ceasa para receber a feira. Além da ‘estrela principal’ das festas juninas, o milho verde — in natura, descascado, ralado ou pronto para consumo em doces, cozido ou assado — tem muita macaxeira, amendoim, coco seco, frutas cítricas, bebidas típicas e outros alimentos que fazem parte das comemorações de São João e São Pedro. Os carregamentos com espigas, vindo das regiões produtoras do interior sergipano, estão chegando e o processamento acontece na feira, na frente do cliente. Não por outro motivo, o evento também é conhecido como ‘Feira do Milho’.

Neste ano, será instalado um palco anexo às bancas das feiras para que ocorram apresentações artísticas dos tradicionais trios pé de serra, atração cultural que dá alma às festas juninas do Nordeste. “Vai concentrar a ‘festa’ no espaço reservado para a comercialização desses artigos juninos, para atrair o público, que é consumidor tradicional da Ceasa, para conhecer a feira e animar as vendas de quem já vem procurando milho verde e os outros produtos juninos”, completa o diretor.

Foto: Fernando Augusto/Ascom Coderse