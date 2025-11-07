FEIRÃO DE IMÓVEIS DEVE MOVIMENTAR O MERCADO IMOBILIÁRIO SERGIPANO E ATRAIR 500 FAMÍLIAS EM ARACAJU

O setor imobiliário de Sergipe vive um dos momentos mais aquecidos da última década. Impulsionado por uma maior oferta de crédito e novas oportunidades de investimento, o mercado deve encerrar 2025 com alta significativa nas vendas e nos lançamentos. Acompanhando essa tendência, a Andrade Cabral Imobiliária promove até domingo,9, o I Feirão de Imóveis. O evento acontece das 8h às 20h, na sede da empresa no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Com expectativa de receber cerca de 500 famílias, o evento reúne as principais construtoras do estado e apresenta mais de 100 imóveis entre lotes, apartamentos novos, usados e unidades na planta, com condições especiais de financiamento e descontos exclusivos.

Segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica, Sergipe lidera o crescimento no volume de lançamentos imobiliários no Nordeste, com alta de 119,1% entre 2023 e 2024. O resultado reflete a retomada do crédito imobiliário, a competitividade entre construtoras e o aumento da demanda por moradia e investimento.

“O cenário atual é extremamente favorável. Há crédito disponível, boas oportunidades e condições flexíveis de pagamento. O Feirão chega para conectar esse público às melhores ofertas do mercado”, afirma Yasmin Andrade, diretora da Andrade Cabral Imobiliária.

Participam do evento marcas de peso no segmento, como Moura Dubeux, MRV, Stanza, Celi, Lucci Incorporações, Urbane, Laredo Urbanizadora, AC Engenharia, Jotanunes, Impacto, Senss, CRC, Construcenter Urbanismo, Victória Brasil e Portal do Viral. Cada construtora preparou condições exclusivas para o período.

Investimento e moradia própria

O último trimestre do ano tradicionalmente concentra o maior volume de vendas no mercado imobiliário, impulsionado por campanhas de incentivo e facilidades de crédito. Yasmin explica que o evento atende tanto o comprador que busca sair do aluguel quanto o investidor interessado em valorização patrimonial.

“Temos dois perfis muito claros: famílias que desejam conquistar a casa própria, muitas vezes com parcelas menores que o valor do aluguel, e investidores que enxergam nos imóveis de Sergipe uma excelente relação entre custo e rentabilidade”, comenta.

A atratividade do estado também tem alcançado compradores de outras regiões. O paulista Eliazar Liberato, aposentado, visitou o feirão em busca de um novo lar. “Encontrei em Sergipe um bom custo de vida, qualidade e imóveis com valores mais acessíveis que em São Paulo”, diz.

Crescimento e perspectivas

O setor imobiliário sergipano vem ampliando sua relevância na economia estadual, com geração de empregos diretos e indiretos, impacto na construção civil e fortalecimento do mercado de serviços. Para a Andrade Cabral, o Feirão simboliza a maturidade e o dinamismo dessa nova fase do mercado.

“Mais do que celebrar nossa trajetória, queremos impulsionar o desenvolvimento do setor e estimular investimentos sustentáveis em Sergipe”, reforça Yasmin.

Texto e foto NV Assessoria