Feirinha da Gambiarra acontece neste domingo e impulsiona a economia

A Feirinha da Gambiarra, que neste domingo, 30, acontece no Parque dos Cajueiros, a partir das 16h, segue reafirmando seu papel como um dos principais motores da economia criativa em Sergipe. Mais do que um evento de compras e lazer, a Feirinha se consolidou como um espaço estratégico para microempreendedores, artistas e produtores independentes, criando um ecossistema dinâmico que une cultura, inovação e geração de renda.

Com edições que promovem a circulação econômica de pequenos negócios e fortalecem o consumo consciente, a Feirinha da Gambiarra representa um modelo sustentável de incentivo ao empreendedorismo híbrido, conectando diferentes setores, como moda, design, gastronomia, artesanato e música. Ao reunir expositores e um público cada vez mais engajado, o evento fomenta novas oportunidades de mercado, garantindo visibilidade e ampliando redes de contato para quem transforma criatividade em negócio.

Edição destaca o empreendedorismo feminino

Nesta edição, a Feirinha dedica um espaço especial às empreendedoras da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, um projeto que vem capacitando mulheres para atuar de forma mais estruturada no mercado. Após meses de formação, essas empreendedoras terão a oportunidade de apresentar seus produtos, testar estratégias de venda e ampliar sua visibilidade dentro de um dos eventos mais movimentados do estado.

“A Feirinha da Gambiarra sempre foi um ambiente de trocas e oportunidades. É um espaço onde empreendedores e empreendedoras se conectam diretamente com o público, fortalecem seus negócios e criam redes de apoio. Essa edição, em especial, reforça a presença das mulheres empreendedoras, que estão cada vez mais transformando sua criatividade em fonte de renda e autonomia”, destaca a idealizadora da Feirinha, Isabele Ribeiro.

Cultura e economia criativa em movimento

A Feirinha não apenas fomenta o comércio, mas também impulsiona a produção cultural e artística, demonstrando como a economia criativa pode ser um motor de desenvolvimento local. Além da diversidade de expositores, o evento contará com atrações musicais como Joésia Ramos, Os Faranis e DJ Anny B, garantindo uma trilha sonora vibrante para acompanhar a experiência do público.

Com uma programação que inclui área gastronômica, espaço kids e karaokê, a Feirinha segue consolidando um modelo de evento acessível, onde empreendedores, artistas e consumidores se conectam em um ambiente de troca e valorização do que é produzido localmente.

Apoio e realização

A 36ª edição da Feirinha da Gambiarra conta com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB).

Obará Comunicação Integrada