Feirinha da Gambiarra celebra mais uma edição de sucesso e fortalece economia

A 36ª edição da Feirinha da Gambiarra, realizada neste domingo, 30, no Parque dos Cajueiros, reafirmou seu papel como um dos principais motores da economia criativa em Sergipe. O evento, que reuniu microempreendedores, artistas e produtores independentes, proporcionou um ambiente dinâmico de cultura, inovação e geração de renda, consolidando-se como um espaço estratégico para o fortalecimento do empreendedorismo local.

Com um grande público presente, a Feirinha promoveu a circulação econômica de pequenos negócios e incentivou o consumo consciente, reafirmando seu compromisso com um modelo sustentável de incentivo ao empreendedorismo híbrido. Os visitantes puderam explorar uma variedade de produtos e serviços nos setores de moda, design, gastronomia, artesanato e música, fortalecendo redes de contato e ampliando as oportunidades de mercado de trabalho.

Um dos pontos altos desta edição foi o espaço dedicado às empreendedoras da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, um projeto que tem capacitado mulheres para atuarem de forma mais estruturada no mercado. Durante o evento, elas puderam expor seus produtos, testar estratégias de venda e ampliar sua visibilidade dentro de um dos eventos mais movimentados do estado.

“A Feirinha da Gambiarra sempre foi um ambiente de trocas e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a presença das mulheres empreendedoras, que estão cada vez mais transformando sua criatividade em fonte de renda e autonomia”, destacou Isabele Ribeiro, idealizadora da Feirinha.

Além de fomentar o comércio local, a Feirinha da Gambiarra impulsionou a produção cultural e artística com uma programação musical vibrante. O evento contou com apresentações de Joésia Ramos, Os Faranis e DJ Anny B, garantindo um ambiente festivo e dinâmico para o público.

Com uma estrutura que incluiu espaço gastronômico, área kids e karaokê, a Feirinha se consolidou mais uma vez como um modelo de evento acessível, conectando empreendedores, artistas e consumidores em um ambiente de valorização da produção local.

Apoio

A 36ª edição da Feirinha da Gambiarra contou com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB).

