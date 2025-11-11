FEIRINHA DA GAMBIARRA: FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA, CULTURA SERGIPANA E ISENÇÃO DE TAXAS PARA EXPOSITORES

Com dois dias de programação, o evento levou centenas de sergipanos e turistas a Orla da Atalaia para aproveitarem shows, apresentações culturais, teatro, circo e muito mais

Com o tema ‘Batida Sergipana’, a Feirinha da Gambiarra realizou neste final de semana, entre os dias 8 e 9, mais uma edição desse projeto que vem sendo desenvolvido na capital desde 2012. Este projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Sergipe e tem apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, e reuniu arte, cultura, gastronomia e empreendedorismo, reforçando o compromisso de democratizar o acesso à produção cultural e fortalecer pequenos negócios locais.

Para a idealizadora e curadora da Feirinha, Isabele Ribeiro, a edição simbolizou a essência do projeto, que desde 2012 conecta artistas e empreendedores sergipanos ao público. “Essa foi uma edição super especial e a prova de que a junção entre gestão pública e privada é muito poderosa. Foi através desse apoio que conseguimos oferecer entrada gratuita para o público e isenção de taxas para os expositores, além de ampliar a programação com grupos de cultura popular, bandas e circo. Também promovemos oficinas de formação em empreendedorismo e networking, fortalecendo ainda mais a economia criativa local”, destacou.

A organizadora Catarina Farias também celebrou o crescimento e o olhar inclusivo do evento, que, pela primeira vez, teve dois dias de programação. “Essa edição foi muito especial, com entrada gratuita tanto para o público quanto para os expositores. Isso possibilitou a participação de mais pessoas que queriam, mas antes não conseguiam. O tema deste ano, que falou sobre a cultura popular sergipana, trouxe apresentações de grupos folclóricos, gastronomia e o palco aberto, que deu visibilidade a novos artistas. Foi uma edição que encheu nosso coração de orgulho”, afirmou.

Entre os empreendedores, a expositora Maíne Yasmin, integrante do coletivo Feito no Itanhy, ressaltou o impacto do incentivo para quem está começando. “Fazemos parte de um coletivo ativo, com empreendedores de Santa Luzia do Itanhy. Essa oportunidade foi muito importante, especialmente para pequenos negócios. Trouxemos cocadas artesanais, alfajores, tortas, camisas personalizadas, bolsas, velas aromáticas e outros produtos. A Feirinha valorizou o nosso trabalho e aproximou o público dos produtores locais”, contou.

Os visitantes também perceberam o crescimento do evento. O casal de sergipanos Andrea Aragão e Antônio Henrique elogiaram a organização e a programação. “A gente acompanha a Feirinha há alguns anos e foi bonito ver como ela cresceu. O ambiente estava cada vez mais agradável, com boa música e um público animado. Ficamos para o show do Samba do Arnesto e adoramos a experiência”, comentou Andrea.

Já o escritor e pedagogo Thiago Souza, paulista que vive em Aracaju há cinco anos, destacou o papel da Feirinha para Aracaju. “Já devo ter ido umas dez vezes e sou apaixonado pela Feirinha da Gambiarra. É um lugar com muita cultura, música e lazer. Um ambiente familiar, que representa o que é Aracaju”, afirmou.

Programação

No sábado, a programação começou com a apresentação do Cacumbi de Mestre Deca, seguido pelo espetáculo circense “De lá Graça”, com o Dr. Bom Quixote, e pela roda de conversa Prosa Gambiarra: Caminhos para o Mercado Nacional de Arte e Design Sergipano, com Tathyana Santiago e Naná Oliveira, além das apresentações de Parafusos e Trinca de Sons, e do desfile de moda autoral e das discotecagens do DJ Bigjhon, que encerrou com o show da banda The Baggios.

Já no domingo, se apresentaram os grupos São Gonçalo do Amarante, o espetáculo infantil Bacuri e a Prosa Gambiarra: Banquete Sergipano, com Dênio Azevedo, Luana Almeida e ANTUR/UFS. A programação seguiu com o Samba de Pareia e o palco aberto, encerrando o fim de semana com o DJ Bigjhon e o grupo Samba do Arnesto.

Texto e foto Tirzah Braga