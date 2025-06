FESTEJOS JUNINOS IMPULSIONAM COMÉRCIO E EXPECTATIVA DE BOAS VENDAS NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE

O mês de junho está quase chegando ao fim e o ‘País do forró’ vive o fervor dos festejos juninos. Por todo o estado de Sergipe, comerciantes aproveitam o momento de maior fluxo de pessoas para aquecer as vendas.

Os 30 dias de Arraiá do Povo e 60 de Vila do Forró promovidos pelo Governo do Estado, além das diversas celebrações espalhadas pelos municípios sergipanos, têm impulsionado a economia e a geração de renda não só na capital, mas, também, no interior.

Historicamente, o mês de junho costuma ser um dos mais movimentados do ano para o comércio, junto ao Carnaval e às festas de fim de ano em dezembro. Para 2025, a expectativa segue muito alta em diversos setores, e comerciantes nos quatro cantos de Sergipe não escondem o aguardo pelas boas vendas.

É o caso de Iraci Siqueira, funcionária de uma pousada em Itaporanga d’Ajuda, na Grande Aracaju. Ela trabalha no local há dois anos, e relata que o período junino é sempre mais forte. “Nossa expectativa é aumentar o fluxo da pousada. Trabalho aqui há dois anos, e sempre nessa época a gente chega à ocupação próxima de 100%. Em outros anos, tivemos uma demanda até maior que a capacidade, e não pudemos acolher a todos. É bem movimentado”, ressalta.

Tal movimento exige uma preparação prévia destes lojistas, especialmente pensando nos produtos específicos do mês. Ivone Vitória, dona de loja de roupas, também em Itaporanga, ressaltou a programação neste sentido. “É um dos meses em que mais nos movimentamos. A gente viaja, faz pedidos prévios com looks do momento, especialmente as roupas que os jovens mais gostam”, relata.

Quem também destacou esse planejamento prévio específico foi Eliza Lima, que há três anos é dona de uma loja de roupas no Centro de Lagarto, região Centro-Sul do estado. “A expectativa é boa, muito grande. Já são três anos com a loja, e nos outros anos a gente sempre teve um movimento melhor, especialmente em junho e dezembro. Nosso estabelecimento é de moda, e nós preparamos looks bem específicos. O que se vende em junho não se vende em dezembro, então já trabalhamos com algo pensado”, conta.

Esse cuidado pode ser visto em diversos segmentos. No caso da hotelaria, por exemplo, ele é pensado na ornamentação de espaços e nas comidas típicas fornecidas aos clientes, como destaca Edy Márcio Lima, que há 10 anos é funcionário de um hotel em Lagarto. “O São João sempre aumenta a movimentação e a hospedagem. Nossa taxa vai quase a 100% do fim de maio até as datas juninas. O preparo em si é mais na parte da alimentação, com um cuidado em trazer mais comidas nordestinas para o público de fora, além da manutenção e ornamentação”, pontua.

Festas impulsionando negócios

As comemorações juninas espalhadas por Sergipe, com apoio do Governo do Estado, são um impulso importante para estes comerciantes. Tais festas movimentam diversas cadeias econômicas em muitos setores, ajudando diretamente milhares de sergipanos que buscam lucrar com seus negócios.

O barbeiro Adriano Araújo é natural de Santos/SP, mas, há 19 anos, mora em Sergipe, e há cinco tem uma barbearia em Itaporanga d’Ajuda. Já habituado à tradição nordestina, ele ressaltou a melhoria em seu negócio com o mês do São João. “Normalmente, nossa movimentação aumenta em junho, com as pessoas que vêm se cuidar. Aqui é voltado para o público masculino, mas cada vez mais o homem está se cuidando. Com as festas, isso acaba refletindo para nós, com um grande pico de fluxo. Em um mês como esse, eu chego a atender cerca de 20 pessoas por dia, dá um ótimo retorno”, afirma.

Neste sentido, mesmo estando concentrados em Aracaju, o Arraiá do Povo e a Vila do Forró trazem impactos positivos para o interior. Isso porque muitas pessoas de outras cidades vão até as festas na capital, e impulsionam o comércio local para chegarem prontas. “Essas festas promovidas tanto pelo Estado, quanto pelos municípios, refletem muito positivamente para nós. As pessoas curtem bastante aqui, também vão muito para Aracaju, e essa ampliação reflete positivamente para nós”, acrescenta a lojista Ivone Vitória.

Tal visão é compartilhada por Edy Márcio Lima, que ressaltou outro ponto importante para a rede hoteleira: as festas que fazem com que o turista fique na cidade. “Geralmente, recebemos muitos turistas da Bahia e de cidades vizinhas aqui em Sergipe. As festas do mês também impulsionam bastante porque o turista faz questão de vir à cidade, curtir os festejos e ficar aqui. Tudo isso potencializa nosso negócio”, frisa.

Expectativas altas

Todos eles compartilham uma opinião em comum: 2025 deve ser mais um ano de resultados positivos no mês de junho. Com a movimentação econômica trazida por sergipanos e turistas e toda a preparação já feita, eles esperam que as festas juninas não tragam apenas comidas típicas, músicas tradicionais e danças empolgadas, mas, também, lucros para seus negócios.

“As festas do Estado nos ajudam bastante porque impulsionam comércio e renda. Muita gente vem de fora, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, até hóspedes da Alemanha nós já recebemos. Para esse ano a expectativa é muito boa”, afirma Iraci Siqueira.

Mais do que um período de celebrar as tradições, o mês de junho representa esperança para milhares de empreendedores sergipanos. Com as festas a todo vapor e um público empolgado, a ansiedade é grande para ver tudo isso se reverter em resultados satisfatórios.

Foto: Arthuro Paganini