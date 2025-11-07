Festejos juninos impulsionam economia sergipana e batem recordes em 2025

Com um crescimento de 48,5% no número de atrações sergipanas participando dos eventos do ciclo junino em Sergipe, o Governo do Estado reafirmou a importância da valorização da cultura local. O efeito positivo de todo esse trabalho foi mensurado em números a partir do trabalho de levantamento realizado pelo Governo de Sergipe, com dados consolidados divulgados no início desta semana. Os festejos juninos, em 2025, consolidaram o nome de Sergipe no cenário nacional como uma das mais importantes manifestações culturais do país.

Os eventos do ciclo junino mostraram que, além de fortalecer a cultura, também funcionam como um impulsionador da economia sergipana e geração de emprego e renda. Em 2025, movimentaram quase R$ 400 milhões, atraíram mais de 2,5 milhões de participações em todo o estado, gerando empregos em número recorde. Resultado disso: turismo fortalecido, aumento da arrecadação fiscal e impacto positivo em inclusão social.

Somente nos dois maiores eventos realizados pela gestão estadual – o Arraiá do Povo e a Vila do Forró – foram investidos R$ 40 milhões e uma receita de R$ 8 milhões arrecadada com patrocínios e bares, investimento que se reverteu em um volume de R$ 250 milhões em circulação apenas neles. Esses eventos, que ocorreram na Orla da Atalaia, em Aracaju, atraiu um público de 1.368.885.

A movimentação gerada em diversos segmentos da economia resultou no aumento do número de contratações, ampliando a oferta de emprego e colocando Sergipe como o 3º do Nordeste e o 5º do país em variação de empregos. No mês de junho, o estado registrou um total de 348.849 pessoas empregadas com carteira assinada, um recorde histórico. Foram 2.407 novas vagas de trabalho formal, um aumento de 21% em relação ao mês de maio. Além disso, os eventos do ciclo junino conseguiram beneficiar potencialmente 104 atividades econômicas e envolver mais de 66,5 mil pessoas no mercado formal de trabalho no estado.

Mas não apenas isto. No mês de junho, em todo estado, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) alcançou o volume de R$ 480,6 milhões, um crescimento nominal de 10,6% em relação ao mesmo mês em 2024. Isso representa mais recursos disponíveis para que o Estado possa investir em áreas essenciais, como Saúde, Educação e Assistência Social.

Democratização cultural

Os festejos juninos ampliaram o acesso da população a atividades culturais gratuitas, promovendo inclusão e fortalecendo o sentimento de pertencimento. A programação diversificada contemplou diferentes faixas etárias e gostos musicais, com predominância de artistas da terra que tiveram oportunidade de apresentar seu trabalho em estruturas profissionais.

A programação contemplou 470 atrações, um aumento de 20,8% em relação ao ano passado. Destas, 303 (70%) foram de artistas sergipanos, um crescimento de 48,5% em relação a 2024. Foram 60 atrações nacionais, 70 trios de forró e 37 apresentações de quadrilhas juninas.

Essa valorização dos artistas locais na programação tem sido percebida pelos artistas forrozeiros que, com 60 dias de programação, contam com mais oportunidades de apresentação, como o cantor Lucas Campelo. “Acredito que a sociedade tem percebido a importância do forró para a nossa cultura. E eu, como artista daqui de Sergipe, também percebo o investimento que o Governo do Estado tem feito em diversas vertentes. Artistas como eu, que bebem na fonte do forró tradicional inspirado em Luiz Gonzaga, sempre almejam mais espaço”, ressaltou.

Segundo ele, a classe artística tem percebido a ampliação desse espaço e o investimento crescente em mais artistas de Sergipe pela gestão estadual. “Acredito que esse grande apoio e força que o Governo do Estado tem dado é fundamental para o fomento da cultura e identidade do estado, para que o povo sergipano admire, fomente e consuma cada vez mais a arte de Sergipe”, afirmou Campelo.

Investimento histórico

Durante o ciclo junino deste ano, o Governo de Sergipe destinou um investimento histórico de mais de R$ 1,5 milhão às quadrilhas juninas (totalizando R$ 2,5 milhões com os recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura). A marca inédita foi comemorada por ligas, associações e brincantes de quadrilhas, que tiveram mais oportunidades de apresentações e incentivo cultural, além da manutenção dessa rica tradição.

O presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Sergipe (ASQUAJUSE), Cristiano Dias, comemorou os investimentos. “É de grande importância essa valorização por meio dos recursos que o governo disponibiliza para a realização dos festejos. Em 26 anos de movimento junino, é a primeira vez que vejo o governo investir tão grandemente nas quadrilhas, que no estado tem mais de meio século de resistência. Agora vamos conseguir voltar à era de ouro das quadrilhas juninas”, destacou.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, destacou que cada vez mais as pessoas têm percebido que o São João vai muito além da festa. “É oportunidade de emprego e renda. As pessoas têm compreendido que dá retorno em vários setores, é oportunidade para os artistas, principalmente os da nossa terra, que tiveram um espaço inteiramente dedicado a eles com a Vila do Forró. Foi um belíssimo festejo, com muitos elogios para a organização, segurança e para as atrações. Seguimos em nosso propósito de trabalhar para que a nossa cultura seja cada vez mais vista, valorizada e reconhecida em todo o Brasil”, enfatizou.

Cidadania e inclusão social

Como uma das grandes novidades do Arraiá do Povo 2025, a Estação Acolher consolidou-se como um dos espaços mais simbólicos da política de humanização do Governo de Sergipe. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), garantiu acolhimento, alimentação, higiene e segurança a catadores, ambulantes e suas famílias que trabalham nos bastidores dos festejos juninos.

A estrutura ofereceu ambientes organizados para descanso, banho e guarda de pertences, além de um espaço dedicado às crianças, com atividades recreativas, alimentação balanceada e acompanhamento profissional.

No total, 210 catadores foram beneficiados com equipamentos de proteção individual (EPIs) e alimentação. A Estação Acolher também contabilizou 17,5 toneladas de resíduos reciclados, 27 oficinas realizadas, 53 crianças cadastradas e 1.905 refeições servidas durante o período.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou o papel social do projeto. “A Estação Acolher é um espaço que traduz o compromisso do Governo de Sergipe com o cuidado e a dignidade de quem faz a festa acontecer. Nosso objetivo foi garantir que os pais e mães tivessem um local seguro, acolhedor e humano, onde pudessem descansar, se alimentar e cuidar dos filhos enquanto faziam suas atividades. Esse projeto é uma demonstração concreta de inclusão e respeito ao trabalho de todos”, destacou.

Foto: Diego Souza