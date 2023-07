Flash Econômico – Mitidieri: reforma tributária é mais importante ao desenvolvimento econômico do Brasil

`por Diógenes Brayner

O governador Fábio Mitidieri (PSD), disse nesta sexta-feira (07), ao Faxaju Online, que a “Reforma Tributária é a mais importante para o desenvolvimento econômico do Brasil e a aprovação do texto base na Câmara dos Deputados foi um momento histórico”.

Mitidieri disse ainda que “em nome do povo sergipano, agradeço a nossa bancada que atuou firmemente nas discussões e na aprovação”.

– O texto ainda precisará de correções e iremos trabalhar com nossa bancada no Senado na defesa dos interesses de Sergipe. Mas, com certeza, foi uma grande vitória no caminho da simplificação tributária e do desenvolvimento econômico. disse.