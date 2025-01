Fluxo de passageiros no Aeroporto teve aumento de 10% em dezembro

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou mais um aumento no fluxo de passageiros. Em dezembro de 2024, o crescimento foi de 10% em comparação ao mesmo período de 2023. A unidade aeroportuária gerida pela Aena Brasil contabilizou 128.131 embarques e desembarques no ano passado, comparando com o mesmo mês do ano anterior.

A informação foi divulgada pela empresa administradora do aeroporto na quarta-feira, 15. O resultado, mais uma vez, reflete as ações de promoção do destino Sergipe realizadas pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

As estatísticas apresentadas pela Aena mostram que ocorreram 57.989 embarques e 69.853 desembarques em dezembro. Já no acumulado, de janeiro a dezembro de 2024, foram 1.286.300 chegadas e partidas no aeroporto. Isso reflete um aumento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2023.

Quanto ao número de operações, foram 1.229 voos em dezembro do ano passado, o equivalente a 3,7% a mais no número de voos realizados no mesmo mês do ano anterior. E, no acumulado de dezembro a janeiro, em relação ao número de operações, foram realizados 14.579 voos, um crescimento de 21,9% em comparação ao mesmo período de 2023.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, avalia que o aumento no fluxo de passageiros no mês de dezembro encerrou com chave de ouro um ano que se consolidou como um dos mais exitosos do turismo sergipano. “Temos feito um trabalho importante na promoção do destino Sergipe desde 2023. Intensificamos esse trabalho em 2024 com a participação em mais eventos nos principais mercados emissivos de turistas”, ressalta.

Marcos Franco destaca que os festejos juninos, as belezas naturais, a exemplo das praias e do Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, e a gastronomia típica foram divulgados amplamente e de modo contínuo, o que colocou Sergipe, de vez e com destaque, na prateleira das mais importantes operadoras de viagens do país. “O resultado está aí: nunca se viu tantos turistas em Aracaju, porta de entrada do nosso estado, como nestes últimos anos. Isso, sem dúvida, é fruto das ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Setur”, observa.

Foto: Max Carlos/Setur