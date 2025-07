Forró Caju 2025 eleva arrecadação, atrai mais turistas e garante trânsito e segurança

Durante o mês de junho, Aracaju foi tomada pelo clima festivo do tradicional Forró Caju, promovido pela Prefeitura da capital. Além de celebrar a cultura nordestina, o evento resultou em impactos positivos expressivos na mobilidade urbana, no turismo e na economia local, graças ao trabalho coordenado de diversas secretarias municipais. Mais de 350 mil pessoas passaram pelos shows do Forró Caju 2025, que este ano foi descentralizado e a sua programação foi composta de 65% de artistas sergipanos.

Para a prefeita Emília Corrêa o sucesso do evento se deve ao planejamento conjunto das pastas que pensaram em todos os detalhes para o bom andamento do evento. “Fizemos um grande esforço para que o Forró Caju fosse mais do que uma festa bonita, afinal nós queríamos que ele gerasse impacto positivo em toda a cidade. E conseguimos. Tivemos uma Aracaju segura, organizada, com o trânsito fluindo e a economia aquecida. Isso mostra que quando há planejamento e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. É esse o nosso jeito de governar, com responsabilidade e cuidado com cada detalhe”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Arrecadação bate recorde com crescimento de 12,5%

O aquecimento da economia local também foi confirmado pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), que registrou arrecadação de R$ 72 milhões em junho com os tributos ISSQN e ICMS, um crescimento de 12,5% em relação aos R$ 64 milhões arrecadados no mesmo período do ano passado. O destaque foi para o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), com arrecadação de R$ 44 milhões, 12,8% a mais do que os R$ 39 milhões de junho de 2024. O tributo incide diretamente sobre atividades ligadas ao turismo e aos eventos.

Já o ICMS, repassado pelo Governo do Estado, totalizou R$ 28 milhões, impulsionado pela circulação de mercadorias e serviços no período junino. O assessor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Semfaz, Gilton Carvalho destacou a importância dos festejos juninos para o aumento da arrecadação. “A arrecadação dos dois tributos reflete o impacto direto dos festejos juninos na economia, especialmente nos setores de comércio, turismo, gastronomia, hotelaria e serviços”, analisou Gilton Carvalho.

Turismo em alta: aumento de 14,8% no fluxo aéreo

Segundo dados da Aena Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional Santa Maria, cerca de 108 mil passageiros circularam pelo terminal sergipano em junho, entre chegadas e partidas. Isso representa um aumento de 14,8% em relação ao mesmo mês de 2024, resultado atribuído às ações da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), para promover o destino Aracaju. No acumulado do primeiro semestre de 2025, foram mais de 653 mil passageiros, um crescimento de 10,4%, o terceiro maior percentual entre os aeroportos do Nordeste administrados pela Aena.

O secretário municipal de Turismo, Fábio Andrade destacou o planejamento das ações voltadas ao turismo. “Nossas ações sempre buscaram tornar Aracaju mais atrativa. Em junho, a cidade respirou forró, cultura e tradição. Esses números mostram que investir no turismo dá resultado. É um compromisso da prefeita Emília Corrêa: fortalecer o setor e, com isso, gerar emprego, renda e retorno para os cofres públicos”, afirmou.

Mobilidade urbana fluida, mesmo com obras em andamento

Apesar das grandes movimentações de público, especialmente nos arredores da Praça Hilton Lopes, onde ocorreram os shows, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) conseguiu manter o trânsito fluindo, sem registro de reclamações. Isso mesmo com a intervenção viária em andamento na avenida Paulo Barreto de Menezes (Beira Mar), onde está sendo construído o Complexo Viário Maria do Carmo Alves, sob responsabilidade do Governo do Estado. Uma das medidas adotadas pela SMTT foi a mudança no tempo semafórico em pontos estratégicos, como o cruzamento das avenidas Mário Jorge Vieira e Urbano Neto, e no Complexo Viário das Palmeiras, facilitando o acesso à Orla. Todas as noites do Forró Caju contaram com a presença de agentes de trânsito, que atuaram na organização do fluxo de veículos e na orientação de condutores e pedestres.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe ressaltou o trabalho dos agentes no sucesso da boa condução do trânsito. “Sabíamos do histórico de trânsito parado no entorno do Forró Caju e, com o crescimento urbano na Barra, havia uma expectativa de agravamento. Monitoramos diariamente, de forma atenta, através das câmeras do nosso Centro de Controle Operacional, todas as áreas e vias de escoamento. Esse é o resultado de um trabalho de planejamento técnico. Tivemos noites em que a festa estava lotada, com fechamento de portões, e ainda assim o trânsito seguiu fluindo. Os agentes mostraram empenho e um verdadeiro sentimento de pertencimento à SMTT”.

Segurança reforçada: tecnologia e estratégia garantiram tranquilidade

Para garantir a segurança do público que lotou o Forró Caju durante os 12 dias de festa, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) elaborou um plano estratégico. Foram mobilizados, por noite, 270 agentes, com apoio de tecnologia de videomonitoramento em tempo real, que controlava a entrada e saída do público. Ao todo, o evento registrou 133 ocorrências, uma média de 11 por noite. Os casos mais comuns foram furtos, seguidos por apreensões de drogas e agressões. Quinze pessoas foram encaminhadas à polícia.

Para o comandante-geral da GMA, subinspetor Ricardo Silva o trabalho coletivo dos guardiões colaborou para um evento tranquilo. “O sucesso na segurança é resultado do trabalho coletivo. Estivemos presentes todos os dias com inteligência em campo, monitoramento estratégico e atuação firme”, afirmou

A estrutura contou ainda com 64 câmeras de última geração, espalhadas por toda a área da festa. O secretário da Defesa Social e Cidadania, André David comemorou os resultados. “Nosso objetivo foi evitar que o crime acontecesse, dentro e fora do evento. Estamos muito satisfeitos com os resultados”, declarou.

Foto: Jouis Fotografia