FÓRUM EMPRESARIAL DE SERGIPE E REAL INVEST PROMOVEM REUNIÃO COM RODOLFO MARGATO, DA XP INVESTIMENTOS

O Fórum Empresarial de Sergipe, em parceria com a Real Invest, promoveu na sexta-feira (14) de fevereiro, uma reunião-almoço exclusiva com Rodolfo Margato, vice-presidente de Pesquisa Econômica da XP Investimentos. O evento, realizado no Del Mar Hotel, reuniu importantes nomes do empresariado sergipano para debater os “Desafios e Oportunidades da Economia em 2025”.

A mesa de debates foi composta por Geraldo Majela, coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe; Rodolfo Margato, palestrante e representante da XP Investimentos; Sandro Moura, representante da Fecomércio; Rodrigo Rocha, mediador e representante da Fies; e Oscar Amauri, representante da Real Invest XP Investimentos.

Em sua apresentação, Margato traçou um panorama da economia brasileira, abordando temas como o mercado de trabalho, o setor externo, a atividade econômica e as contas públicas. No cenário internacional, Margato destacou que, apesar da expectativa de juros mais altos nos EUA, o ambiente global em janeiro se mostrou mais favorável para o Brasil. No âmbito nacional, ele alertou para os sinais mistos no mercado de trabalho, com o enfraquecimento do saldo de emprego formal no final de 2024 e a projeção de alta gradual da taxa de desemprego no curto prazo. Margato também apontou para os sinais iniciais de acomodação no mercado de crédito. Olhando para Sergipe, Margato ressaltou o recuo expressivo na taxa de desemprego, mas também chamou a atenção para o aumento dos salários reais, que podem impulsionar a demanda, mas também gerar pressão sobre os custos.

O coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Geraldo Majela, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do setor produtivo local. “O Fórum Empresarial tem como missão a valorização do empresariado sergipano, e trazer um especialista como Rodolfo Margato para discutir os rumos da economia é fundamental para que possamos tomar decisões estratégicas e enfrentar os desafios que se apresentam”, afirmou Majela.

Ao final da palestra, a vice-coordenadora do Fórum, Ana Mendonça, entregou a Rodolfo Margato uma lembrança de Sergipe, como forma de agradecimento pela sua participação e contribuição para o debate.

Sobre o Fórum Empresarial de Sergipe:

O Fórum Empresarial de Sergipe, coordenado pelo empresário Geraldo Majela, é uma organização que reúne representantes de 33 entidades do setor produtivo do estado, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social de Sergipe.

