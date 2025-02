Fórum Empresarial de Sergipe elege a sua nova diretoria para 2025

O Fórum Empresarial de Sergipe realizou, na última segunda-feira (17), a Assembleia Geral que elegeu e empossou a nova diretoria para o ano de 2025.

O evento, que contou com a participação de representantes das entidades associadas, marcou a transição de liderança e reafirmou o compromisso com o fortalecimento do setor empresarial no estado.

Sandro Ataíde Moura, representante da Fecomércio/SE, foi eleito como o novo coordenador do Fórum. Em seu discurso de posse, Moura destacou a importância da continuidade do trabalho em equipe. “Reafirmo meu compromisso com o fortalecimento do Fórum Empresarial e a continuidade do trabalho em equipe”, declarou.

O ex-coordenador, Geraldo Majela, fez um balanço positivo de sua gestão, ressaltando as ações realizadas coletivamente. “Agradeço a todos pela cooperação ao longo de minha gestão. Nossa luta sempre foi pelo fortalecimento da classe empresarial sergipana”, afirmou Majela.

A nova composição da Coordenação e do Conselho Fiscal do Fórum Empresarial de Sergipe é a seguinte:

Coordenação:

Coordenador: Fecomércio/SE – Sandro Ataíde Moura

Vice-coordenador: ASEOPP – Geraldo Majela de Menezes Neto

1º Secretário: É de Sergipe – Lincolin Amazonas Vieira de Melo

2º Secretário: NDES – Mauricio Gonçalves de Oliveira

1º Tesoureira: SESCAP/SE – Gleide Selma Santos

2º Tesoureiro: SINFORMÁTICA – Roger Dantas Barros

Conselho Fiscal (Titulares):

SEAC/SE – Fábio Andrade Santos

PENSE – Ana Maria Mendonça

CDL/Aracaju – Elison Vieira Santos do Bomfim

Conselho Fiscal (Suplentes):

FIES – Rodrigo Rocha Pereira Lima

SINDESP/SE – Antônio Vasco Pereira Filho

