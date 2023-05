Funcionário do Banese assume Presidência da Mulvi, empresa de soluções de pagamento administradora do Banese Card

Nesta terça-feira (23), o funcionário do Banese, Thiago Bahia, assumiu a presidência da Mulvi, empresa de soluções de pagamento administradora do Banese Card e da Mulvi Pay. Thiago Bahia foi empossado pelo presidente do Conselho Administrativo da Mulvi, Marco Queiroz. O evento aconteceu na sede da empresa e contou com a presença de diretores, superintendentes e gerentes das empresas do Grupo Banese.

Graduado em Administração pela Universidade Tiradentes (Unit) com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e Gerenciamento de Projetos 3.0 pela Faculdade de Negócios de Sergipe (Fanese), Thiago Bahia é funcionário de carreira do banco há 17 anos. Neste período, já atuou como product manager de empréstimos do Desty – banco digital do Grupo Banese; foi gerente de controle de crédito comercial e desenvolvimento do banco; gerente de canais, contas e meios de pagamento; gerente de gestão de clientes; e de projetos, além de ser voluntário do Project Management Institute (PMI) há 10 anos.

O presidente Marco Queiroz fez questão de ressaltar a história de sucesso da Mulvi, que se consolidou como líder no mercado regional de adquirência, emissão de cartão e meios de pagamento. O sucesso do empreendimento, segundo ele, é resultado do trabalho comprometido dos colaboradores da Mulvi e do empenho do Grupo Banese para manter a empresa cada dia mais sólida, moderna e competitiva.

“Hoje é dia de alegria, de celebração, pois estamos empossando Thiago Bahia, um dos talentos do Banese, nesta grande empresa que é a Mulvi.”, declara Marco Queiroz.

Emocionado, Thiago Bahia agradeceu a confiança do Conselho Administrativo da Mulvi em aprovar o nome dele para o cargo, e prometeu adotar todos os esforços necessários para que a Mulvi continue sólida e em constante crescimento. Ele salientou, ainda, que defende uma cultura organizacional inclusiva e colaborativa, onde as ideias são valorizadas, a diversidade respeitada, e o trabalho em equipe é encorajado.

“Contem comigo para a construção de uma empresa mais forte que nunca. E ao time de colaboradores da Mulvi, quero dizer que vocês são a alma, a cabeça e o coração da empresa. Por onde passei, valorização e reconhecimento dos times que liderei foram a tônica, e assim continuará sendo, sempre com dignidade e respeito, valores que para mim são inegociáveis”, finalizou o diretor-presidente.

Ascom Grupo Banese