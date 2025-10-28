Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta terça-feira em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (28).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos: das 7h às 13h no CEAC do Shopping Riomar; das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência para esta terça-feora, dia 28:
Assistente de vendas:
Ensino médio completo
Sem experiência
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Jardins
Estoquista:
Ensino médio completo
Sem experiência
Disponibilidade de horário
Empresa localizada no bairro Jardins
Vendedora:
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Treze de Julho
Auxiliar de serviços gerais:
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Disponibilidade de horário e finais de semanas
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Zelador de condomínio:
Ensino fundamental completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Rosa Elze
Camareira:
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Preferencialmente que resida em Aracaju
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.
Cozinheira:
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro São José
Serviços gerais:
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Padeiro:
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de limpeza:
Alfabetizado, sem experiência
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Vendedor externo:
Ensino médio completo
Sem experiência
Ambos os sexos
possuir CNH e veículo próprio (MOTO) idade mínima 18 anos
Empresa localizada no bairro Orlando Dantas
Garçom:
Alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Cumim:
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Mosqueiro
Auxiliar de cozinha:
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Estoquista:
Ensino fundamental completo
Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Jardins
Atendente de restaurante:
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Gerente administrativo de loja:
Ensino Superior Cursando (na área administrativa ou RH)
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Habilidades no pacote office
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor (a):
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vagas para PcD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar de serviços gerais:
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Cirurgia
Pedreiro:
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Industrial
Encanador:
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Industrial
Carpinteiro:
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Industrial
Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
Informações: (79) 3179-1331
Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.
