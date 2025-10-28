Fundat disponibiliza novas vagas de emprego nesta terça-feira em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulga novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (28).

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos: das 7h às 13h no CEAC do Shopping Riomar; das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência para esta terça-feora, dia 28:

Assistente de vendas:

Ensino médio completo

Sem experiência

Disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Jardins

Estoquista:

Ensino médio completo

Sem experiência

Disponibilidade de horário

Empresa localizada no bairro Jardins

Vendedora:

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Treze de Julho

Auxiliar de serviços gerais:

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Disponibilidade de horário e finais de semanas

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Zelador de condomínio:

Ensino fundamental completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Rosa Elze

Camareira:

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Preferencialmente que resida em Aracaju

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio.

Cozinheira:

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro São José

Serviços gerais:

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência

Empresa localizada no bairro Cidade Nova

Padeiro:

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de limpeza:

Alfabetizado, sem experiência

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Vendedor externo:

Ensino médio completo

Sem experiência

Ambos os sexos

possuir CNH e veículo próprio (MOTO) idade mínima 18 anos

Empresa localizada no bairro Orlando Dantas

Garçom:

Alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Cumim:

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Mosqueiro

Auxiliar de cozinha:

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Castelo Branco

Estoquista:

Ensino fundamental completo

Com 03 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Jardins

Atendente de restaurante:

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Gerente administrativo de loja:

Ensino Superior Cursando (na área administrativa ou RH)

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Habilidades no pacote office

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedor (a):

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vagas para PcD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar de serviços gerais:

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Cirurgia

Pedreiro:

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Industrial

Encanador:

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Industrial

Carpinteiro:

Não alfabetizado

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Industrial

Compareça a um dos pontos de atendimento da FUNDAT:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h

Informações: (79) 3179-1331

Documentos necessários: RG, CPF, currículo e carteira de trabalho.

Ascom Fundat