Fundat incentiva empresários a cadastrarem vagas temporárias para o fim do ano

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), está incentivando empresários e gerentes de lojas a cadastrarem suas vagas de emprego, temporárias ou fixas, na plataforma da instituição, com o objetivo de fortalecer o mercado de trabalho durante o período de fim de ano.

Com a proximidade de dezembro, o comércio da capital tende a registrar aumento na movimentação e na demanda por profissionais. Nesse contexto, a Fundat reforça o convite para que os empreendedores cadastrem suas empresas e divulguem as oportunidades disponíveis por meio do link disponibilizado na bio do perfil oficial da instituição no Instagram (@fundataracaju).

A coordenadora da Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo (Direc), Sônia Teles, reforçou o papel da Fundat como ponte entre empresas e profissionais, destacando a importância do recrutamento eficiente para o fortalecimento do mercado de trabalho.

“A Fundat nasce para atender aos desafios reais do recrutamento e tem papel fundamental na evolução das empresas. Recrutar é abrir portas que impulsionam jornadas e resultados, feito por recrutadores, para recrutadores e para o futuro. Você, empresário, que deseja ofertar vagas temporárias, o momento é agora. Procure a Fundat. Temos o melhor time de recrutadores e os currículos dos colaboradores de que você precisa. Ofereça sua vaga temporária na Fundat e deixe que a gente seleciona o colaborador ideal para você”, afirmou a diretora.

Foto: Ascom Fundat