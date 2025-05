Fundat reúne fornecedores da prefeitura para viabilizar parcerias para geração de emprego

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) promoveu, na quarta-feira, 28, a primeira edição do projeto “Conexão Trabalho”, uma iniciativa voltada à apresentação dos serviços e qualificações oferecidos pela instituição, com foco na preparação da mão de obra local para as oportunidades do mercado de trabalho. O evento, realizado em duas sessões no auditório da Prefeitura de Aracaju, reuniu representantes de empresas fornecedoras de produtos e serviços para a administração municipal, além de empresários interessados em futuras parcerias e gestores de secretarias do município.

Durante o encontro, a presidente da Fundat Melissa Rollemberg enfatizou a importância da aproximação entre o poder público e o setor produtivo. “O trabalho que a fundação realiza é fundamental para o desenvolvimento da cidade, e essas parcerias ampliam as possibilidades de geração de emprego e renda para os aracajuanos”, afirmou. Melissa também reforçou o papel estratégico da Fundat para o município e os avanços da instituição nos primeiros meses de gestão.

Presente no evento, o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Júnior, também ressaltou a importância de parcerias para o fortalecimento da empregabilidade na capital. “É fundamental que as empresas tragam cada vez mais suas demandas e necessidades para que possamos trabalhar de forma mais eficaz. Isso torna a empregabilidade muito mais rápida”, afirmou o secretário.

Uma das participantes convidadas, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Sergipe) Aldecy Mecenas, ressaltou a relevância do evento para o setor de RH. “Eventos como esse são fundamentais, porque ajudam nós, profissionais de RH, a entender como a Fundat pode contribuir com a nossa demanda de trabalho. A Fundat qualifica a mão de obra que a gente precisa nas empresas. Então, quando eu sei que existe esse trabalho sendo feito, eu já sei onde buscar os profissionais que estou procurando. É um trabalho muito rico, que facilita demais o nosso dia a dia dentro das empresas”, afirmou.

Dentre os serviços oferecidos pela Fundat estão a intermediação gratuita de mão de obra, divulgação de vagas, cursos de qualificação profissional, capacitações voltadas ao mercado e orientação ao Microempreendedor Individual (MEI).

