Energisa recuperou energia suficiente para abastecer Maruim dois meses

Furto de energia é crime e impacta a qualidade do fornecimento de energia para os clientes regulares, além de trazer riscos de acidentes. Somente este ano, foram recuperados 2,3 GWh de energia, o que seria suficiente para abastecer o município de Maruim por dois meses.

Para coibir essa prática, a Energisa realiza diariamente inspeções na rede elétrica nos 63 municípios de atuação. Uma das ações foi realizada na última quarta-feira, 26, em parceria com a Polícia Civil e Científica no município de São Cristovão. Durante ação, foram realizadas inspeções em diversos estabelecimentos e residências da região, resultando na prisão do proprietário de uma mercearia no Conjunto Lorival Batista.

Em 2025, já foram identificadas 923 irregularidades na área de concessão das Energisa. O coordenador comercial da Energisa Sergipe, João Victor Sá, destaca que várias ações estão sendo realizadas para combater o furto de energia.

“Nossas equipes estão em todas as regiões realizando inspeção na rede elétrica para coibir essa prática criminosa, que traz riscos e impacta a tarifa de energia que é definida pela Aneel. É uma prática que traz impactos para todos, por isso a importância de denunciar essas irregularidades”, afirma João.

As ligações na rede elétrica só devem ser realizadas pelos profissionais da Energisa que são capacitados e autorizados para a realização dessa atividade. João Victor ainda alerta sobre as ligações clandestinas durante o carnaval.

“Atenção para quem vai abrir negócios temporários nesse carnaval. A ligação provisória deve ser solicitada junto à Energisa para evitar o furto de energia que pode ocasionar choques elétricos, interrupção do fornecimento de energia e acidentes fatais”, alerta João.

A população pode denunciar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196 ou pelo whats app www.gisa.energisa.com.br e ainda pelo aplicativo Energisa On. A denúncia é anônima.

Texto e foto Adriana Freitas