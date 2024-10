Gás natural canalizado impulsiona economia e garante eficiência energética

Em Aracaju, somente na primeira quinzena de setembro, oito novos empreendimentos foram conectados à rede de gás canalizado

O gás natural canalizado tem se destacado como uma alternativa vantajosa para empreendimentos e condomínios que buscam economia, praticidade e sustentabilidade em Sergipe. Segundo a gerência comercial da Sergipe Gás S/A (Sergas), somente na primeira quinzena de setembro, oito novos empreendimentos foram conectados à rede de gás canalizado, e outros quatro já foram contratados, devendo em breve também usufruir dos benefícios do gás contínuo.

Um exemplo de empreendimento que optou pela solução é a Associação Caju Gastrô, um centro gastronômico localizado em Aracaju que reúne 31 estabelecimentos, entre restaurantes, espaços de lazer e música. O presidente da associação, Marlon Bruno Michaelson, destacou a importância da escolha pelo gás natural canalizado para o sucesso do empreendimento.

“Quando nós realizamos o estudo de viabilidade, havia duas possibilidades: o gás natural canalizado e uma outra opção por meio de botijões. Reunido com todos os associados, a decisão pela parceria com a Sergas foi a que prevaleceu”, afirmou.

De acordo com Michaelson, a principal vantagem do fornecimento contínuo de gás natural é a garantia de qualidade e segurança no dia a dia dos estabelecimentos. “O gás natural garante para nós a qualidade na entrega dos nossos produtos. Ter a certeza de que o gás não vai ter interrupção é fundamental para o nosso dia a dia. Além disso, nós não sofremos com a perda de potência”, explicou.

O diretor presidente da Sergas, José Matos, reforça a importância da companhia para o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe. Segundo ele, o gás canalizado, além de trazer benefícios diretos aos empreendimentos, contribui para a sustentabilidade e eficiência energética, posicionando Sergipe como referência em infraestrutura e inovação no setor.

“Com o crescimento da rede de gás canalizado, a Sergas continua investindo em soluções que promovem a competitividade dos negócios locais, garantindo aos clientes um serviço contínuo, eficiente e sustentável. A expectativa é que cada vez mais empreendimentos e condomínios possam integrar nossa rede, ampliando os benefícios para a população e para o desenvolvimento do estado”, disse.

Fonte: Ascom/Sergas