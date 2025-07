Gás natural canalizado oferece economia, segurança e valoriza condomínios residenciais

Mais de 46 mil unidades habitacionais em condomínios residenciais estão ligadas à rede de distribuição da Sergas em Sergipe

Uma solução moderna, segura e com bom custo-benefício tem conquistado cada vez mais condomínios residenciais: o gás natural canalizado. Os números refletem o avanço dessa solução no estado, uma vez que mais de 46 mil unidades habitacionais em condomínios residenciais, atualmente, já estão ligadas à rede de distribuição da Sergipe Gás S/A (Sergas).

De acordo com o gerente comercial da Sergas, André Moraes, essa alternativa tem se mostrado vantajosa em diversos aspectos. “Por ser canalizado, o fornecimento é contínuo, e o condomínio só paga pelo que consumir, além de oferecer mais segurança aos moradores”, destaca o gerente. A eliminação da necessidade de reabastecimento com botijões também representa uma comodidade para síndicos e moradores.

Outro diferencial importante é a otimização dos espaços. Diferentemente do sistema com botijões, que exige uma área considerável para estocagem, o gás natural canalizado libera espaço que pode ser transformado em novas vagas de garagem, bicicletários, áreas de lazer ou espaços comuns, como brinquedotecas e depósitos.

A valorização dos imóveis também é um atrativo importante. “Se a energia elétrica é entregue por fios e a água por dutos, por que o gás precisa chegar de caminhão? Além disso, as principais construtoras do estado têm priorizado a entrega dos novos empreendimentos já conectados ao fornecimento da Sergas”, afirma André Moraes.

Para os condomínios que desejam realizar essa modernização, o processo é simples. O síndico pode entrar em contato com a Sergas pelo telefone (79) 3243-8500, ou através do e-mail atendimento@sergipegas.com.br, e agendar uma visita técnica. Nessa ocasião, uma equipe especializada explicará o passo a passo para uma instalação prática e segura em todas as unidades. A escolha pelo gás natural canalizado oferece mais comodidade, economia e segurança aos moradores, além de valorizar o imóvel e modernizar a infraestrutura de abastecimento dos condomínios.

Por Assessoria de Comunicação

Foto: Ascom/Sergas