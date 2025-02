Gás natural traz economia e eficiência para setor hoteleiro

Além do impacto positivo na gestão do hotel, o gás natural se destaca pelo custo-benefício e pela segurança na operação

A utilização do gás natural tem se consolidado como uma solução eficiente e econômica para diversos segmentos, incluindo o setor hoteleiro. Em Aracaju, alguns hotéis têm buscado essa alternativa energética como fonte de energia mais acessível e segura.

Por meio da parceria com a Sergipe Gás S/A (Sergas), o Delmar Hotel, exemplo de empreendimento que tem colhido os benefícios dessa fonte de energia, utiliza o gás natural tanto na cogeração de energia quanto no gás comercial, garantindo mais economia e praticidade na operação.

“A gente utiliza os serviços da Sergas na cogeração e no gás comercial, além do serviço de aquecimento de água dos apartamentos, como nas duchas. Temos também na cozinha industrial e no gerador que é 100% a gás natural, o que facilita muito a nossa logística de abastecimento. Estamos muito satisfeitos com essa parceria e esperamos que ela dure por muito tempo”, afirmou o diretor do hotel, João Paulo.

Além do impacto positivo na gestão do hotel, o gás natural se destaca pelo custo-benefício e pela segurança na operação, características fundamentais para o setor hoteleiro. O gerador a gás natural emite menos ruído e incomoda menos os hóspedes e polui bem menos o meio ambiente, diferentemente do gerador a diesel usado antigamente.

O engenheiro da Sergas, John Kenedy de Melo, ressalta que o gás natural tem sido uma escolha estratégica para o segmento comercial. “No segmento comercial, ele proporciona economia e segurança do combustível na cocção e no aquecimento de água para os apartamentos. Na cogeração, mesmo operando no mercado livre de energia, o Hotel Delmar utiliza o gerador a gás natural no horário de ponta, garantindo economia e uma logística diferenciada no atendimento”, explicou.

O trabalho realizado pela Sergas ao longo do ano de 2024 demonstra o crescimento da adesão ao gás natural no estado. Foram 4.256 novos clientes conectados à rede de gás canalizado, reforçando o compromisso da empresa em oferecer conforto, eficiência e sustentabilidade para hotéis, estabelecimentos comerciais, empreendimentos residenciais e indústrias.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas