Gás natural traz redução de custos para setor o produtivo em Sergipe

O gás natural tem se consolidado como uma fonte estratégica para empresas sergipanas, garantindo economia, segurança e eficiência na produção. Além de reduzir custos operacionais, o combustível canalizado assegura fornecimento contínuo e confiável, impactando de forma positiva a rotina de negócios que dependem do gás natural para manter sua produtividade e competitividade no mercado.

Segundo a empresária Maria Irene Menezes Teles, sócia proprietária de uma empresa que produz bolos, salgados e doces, antes de adotar o combustível, a empresa utilizava GLP e chegou a estudar alternativas como energia elétrica para alimentar fornos e equipamentos industriais. Mas a escolha pelo gás natural canalizado transformou a rotina do negócio. Segundo ela, a decisão trouxe vantagens imediatas. “A experiência tem sido maravilhosa. Nunca tivemos problemas de fornecimento, as manutenções são sempre pré-agendadas e comunicadas. O gás natural é mais limpo, prático e traz uma economia muito significativa em comparação com outras fontes de energia”, destaca.

Produção

Na cozinha, o gás natural é utilizado em diferentes etapas do processo produtivo. “Usamos em fogões, fornos industriais, fornos combinados e máquinas de cozimento. Temos uma divisão de áreas, desde os fornos que assam os bolos até os equipamentos de cozinha. O gás natural está presente em tudo isso”, explica Irene.

Além da praticidade, a empresária ressalta os benefícios econômicos e ambientais. “É um gás mais limpo, sem poluentes aparentes, e a economia é muito significativa. Quando comparo, por exemplo, um forno elétrico com um forno a gás natural, a diferença de custo é enorme. O consumo de energia elétrica seria muito alto. O gás natural trouxe não apenas redução de gastos, mas também mais eficiência no dia a dia”, ressalta.

Fortalecimento de negócios locais

O exemplo de uso no empreendimento de Maria Irene reflete como o gás natural canalizado tem contribuído para fortalecer empresas sergipanas, garantindo eficiência, economia e sustentabilidade. Para a empresária, a parceria com a Sergas se consolidou ao longo dos anos. “Foi uma escolha que deu certo e que nos acompanha até hoje, com segurança e qualidade”.

Por Assessoria

Foto: Ascom/Sergas