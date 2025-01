Gás Natural Veicular oferece economia, sustentabilidade e eficiência para motoristas

GNV é um combustível de alto rendimento, que permite rodar mais, gastando menos

O Gás Natural Veicular (GNV) tem se consolidado como uma alternativa eficiente e econômica para os motoristas. O GNV é um combustível de alto rendimento, que permite rodar mais, gastando menos. Outra vantagem é a sua sustentabilidade, que é um combustível mais limpo, com baixíssima emissão de poluentes, reduzindo significativamente os impactos ao meio ambiente.

O motorista de aplicativo Ronilson Silva, que utiliza o GNV há 15 anos, destaca os benefícios do combustível, tanto na economia quanto na durabilidade do veículo. “O GNV é, sem dúvida, o combustível mais econômico, principalmente para nós que rodamos muito durante o dia. É um combustível muito bom e não prejudica o motor do carro. Pelo contrário, ele acaba trabalhando até melhor. Em termos de lubrificação, o óleo desgasta menos. É um combustível que oferece muitas vantagens”, afirma.

O gerente comercial da Sergipe Gás S/A (Sergas), Pablo Matsuo, também ressalta que o GNV aumenta a durabilidade do sistema de escapamento do veículo, já que durante a combustão não ocorre acúmulo de água. No entanto, ele reforça a importância de uma instalação adequada e segura. Para garantir o máximo aproveitamento das vantagens do GNV, o motorista deve instalar o kit adequado ao seu veículo.

Matsuo explica que a escolha entre os kits de 5ª ou 6ª geração deve levar em conta o tipo de injeção do veículo. Também é essencial a instalação em oficinas creditadas pelo Inmetro. “A instalação do kit GNV precisa ser feita em locais credenciados e as manutenções devem ser realizadas regularmente. Cumprindo todas as exigências, o motorista poderá usufruir do GNV sem preocupações”, orienta.

Postos

Atualmente Sergipe conta com 35 postos de combustíveis autorizados a fornecer GNV. A conversão para o uso do gás deve ser realizada em uma das quatro convertedoras credenciadas pelo Inmetro no Estado. Para mais informações sobre os locais de abastecimento, requisitos para conversão e documentação necessária, os motoristas podem acessar o site da Sergas (www.sergipegas.com.br) ou entrar em contato pelo telefone (79) 3243-8500.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas