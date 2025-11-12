GBarbosa abre processo seletivo para 160 vagas em Aracaju e Salvador

A rede supermercadista GBarbosa abrirá processo seletivo para 160 vagas de emprego nas cidades de Aracaju (SE) e Salvador (BA). Serão 80 vagas para cada capital em funções como Açougueiro, Padeiro, Operador de Supermercado, Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Atendente de Delivery e Operador de Loja.

O requisito mínimo avaliado pelos profissionais de Recursos Humanos para cada candidato será em ter o Ensino Médio Completo. Em Salvador, o Feirão de Vagas acontecerá no dia 14 de novembro, das 8h às 14h, na loja localizada na Av. ACM, nº 4479, Brotas. Já em Aracaju, o Feirão de Vagas acontecerá no dia 19 de novembro, das 8h às 14h, no Hiper Norte, na Av. Osvaldo Aranha, nº 1240.

Os benefícios oferecidos incluem alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, desconto de 10% em compras nas lojas da rede, PPL, convênios com SESC e instituições de ensino, vale transporte, empréstimos consignados e oportunidades de desenvolvimento de carreira.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer aos locais nos dias de Feirão com os documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Para um melhor atendimento aos candidatos, a empresa distribuirá senhas a partir das 8h.

Com 70 anos de atuação e presença nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e Pernambuco, desde 2007 o GBarbosa integra o grupo Cencosud Brasil, um dos maiores supermercadistas do país.

Texto e foto Shirley Vidal