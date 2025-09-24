GBarbosa reinaugura mais 10 unidades Eletro Show no Nordeste

Rede reforça sua presença no interior da Bahia, Sergipe e Alagoas

A rede varejista GBarbosa reinaugurou ontem, 23 de setembro, mais 10 unidades Eletro Show no Nordeste, fortalecendo a presença da marca no Nordeste. Nesta nova etapa, foram contempladas as localidades de Salgado, Cristinápolis (SE), Tucano, Ituberá, Olindina, São Sebastião do Passé, São Gonçalo, Itapetinga (BA), Palmeira dos Índios e Coruripe (AL).

Com fachadas e comunicação visual renovadas, além de melhorias no layout interno e na iluminação, os espaços têm como foco a experiência de compra dos clientes. Dedicados à venda de eletrodomésticos, como televisores, fogões e ventiladores, e itens de bazar, os Eletro Shows geram mais de 50 empregos diretos e reforçam a proximidade da marca com as necessidades dos consumidores.

Ao todo, já são 65 lojas revitalizadas este ano, em um movimento que integra a celebração dos 70 anos da GBarbosa com o propósito da Cencosud de “Servir de forma extraordinária em cada momento”. Além das lojas físicas, a rede também dispõe de ofertas exclusivas no App GBarbosa, condições diferenciadas de parcelamento no Cartão GBarbosa e compras pelo site com entrega em domicílio, conectando conveniência à força do varejo de proximidade.

Sobre a Cencosud

A Cencosud, cujo propósito é servir de forma extraordinária em cada momento, é uma das maiores e mais prestigiadas varejistas das Américas que opera em seis países com mais de 120 mil colaboradores, 1.510 lojas e mais de 3,6 milhões de m² de área de vendas. Sua estratégia multiformato abrange Supermercados, Home Centers, Lojas de Departamento, Shopping Centers e Serviços Financeiros. Além disso, impulsiona linhas de negócio inovadoras como a Cencosud Media e marcas próprias, integrando tecnologia para aprimorar a experiência do cliente. Mais informações: www.cencosud.com

Texto e foto Shirley Vidal