GE Petróleo apresenta novas soluções em educação e suporte operacional no SOG 2024

A GE Petróleo e Gás que atua nas frentes de capacitações de profissionais do setor de Óleo e Gás e também com a oferta de serviços de suporte técnico e operacional na área, esteve no Sergipe Oil and Gas 2024 lançando sua plataforma virtual de cursos e serviços de avaliação de poços para otimização de performances.

No evento com um stand junto com a Cadeia de Fornecedores da Rede Petrogás de Sergipe, a GE Petróleo e Gás aproveitou sua empreitada no SOG 2024 mostrando inicialmente os avanços atingidos no segmento educacional.

“Nossa empresa nasceu da carência de capacitação em campo para estudantes e profissionais recém- formados na área de petróleo e gás. O sucesso e credibilidade dos nossos cursos avançou de tal forma que, este ano, partimos para a esfera virtual com o objetivo de capacitar um número ainda maior de profissionais, simultaneamente, nas plataformas digitais, mas sem perder a referência de qualidade, marca registrada das nossas capacitações”, explicou Tales Almeida, CEO da GE Petróleo e Gás.

Há três anos a GE Petróleo e Gás ampliou sua oferta de serviços para além da área educacional. “Desde 2018 ampliamos a nossa cartela de serviços para área de suporte técnico e operacional. Aqui no Sergipe Oil and Gas pude apresentar um pouco das nossas áreas de suporte que passam pela Análise de Poços via Sonolog, reservatórios, produção, elevação, manutenção de aparelhos e exploração”, destaca o master mind da GE.

Rodada de negócios

O engenheiro ressaltou também que a rodada de negócios oferecida nesta terceira edição do SOG proporcionou um momento fértil para discussões técnicas dentro do evento. “Nossa empresa teve a oportunidade de ser ouvida e direcionada corretamente nos setores das empresas clientes. Além disso, pudemos reconhecer os representantes das empresas ainda na feira, e após o primeiro contato, nos sentimos mais próximos deles e mais confiantes, o que facilita o diálogo e a possibilidade de fechar um novo contrato ou simplesmente, estreitar relações”, finalizou.

Foto assessoria

Por Miza Tâmara