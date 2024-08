GE Petróleo Gás capacita empresa provedora de soluções Industriais e tecnológicas

Empresa sergipana já capacitou engenheiros do nordeste e sudeste do país

A GE Petroléo e Gás, empresa de origem sergipana que atua há mais de 10 anos no mercado oferecendo serviços na área de Óleo e Gás no nordeste e sudeste do Brasil foi convidada para capacitar profissionais da 2Solve (Two Solve Engenharia e Tecnologia), empresa capixaba que oferece soluções em tecnologia e engenharia no setor de petróleo e também de outras ramificações na área de Indústria.

O CEO da GE Petróleo e Gás, Tales Almeida explica que, além de capacitação para profissionais que atuam no setor de óleo, Gás e Energia, a empresa sergipana também atua ofertando soluções em suporte operacional e tecnológico para empresas deste segmento. Tales destaca que a capacitação que está sendo oferecida desde esta terça-feira, 20, para os profissionais da 2Solve, situada na capital do Espírito Santo, é um desafio que a GE abraçou com eficiência.

“A TwoSolve é uma empresa que vem revolucionando o mercado digital com seus produtos, não só na área de petróleo, mas também com soluções para o monitoramento de poços. Para mim é uma satisfação imensa, neste segundo dia de capacitação, poder estar aqui contribuindo para a formação dessa equipe de engenheiros, aprimorando suas técnicas de trabalho através dos meus conhecimentos na área de análise de poços via Sonolog”.

O engenheiro em Petróleo e Gás, Tales Almeida, é considerado nacionalmente o Rei do Sonolog. A alcunha surgiu pelo domínio neste equipamento que mede as condições de funcionamento de um poço de petróleo através do som. O Master Mind da Ge Petróleo e Gás, que adquiriu conhecimentos em Sonolog em cursos na Argentina e Estados Unidos, já capacitou engenheiros do nordeste e sudeste do país de empresas renomadas do setor.

Foto: Leury Carioca

Texto: Miza Tâmara – Assessoria de Comunicação e imprensa