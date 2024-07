Georgeo Passos diz que “a Petrobras precisa buscar uma solução para o lugar da Unigel”

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) se pronunciou sobre o encerramento do contrato entre a Petrobras e a Unigel Fertilizantes. A estatal anunciou no último dia 28, através de um comunicado, que encerraria o acordo com a empresa uma vez que ela não teria atendido às condições mínimas para a manutenção do contrato.

Isso afeta a fábrica de fertilizantes nitrogenados localizada em Laranjeiras. Georgeo comentou que essa é uma novela antiga, já debatida outras vezes com o fechamento da antiga fábrica da Fafen. “Estamos vendo apenas mais um capítulo de algo que, infelizmente, tem dificuldades para se encontrar uma solução”, afirmou o parlamentar.

“Com o fechamento da Fafen, a Unigel assumiu esse contrato assinado em 29 de dezembro do ano passado. Na época, muita festa foi feita, as pessoas tinham esperança de que poderiam trabalhar, mas, infelizmente, mais uma vez, parece que as coisas não andaram como deveriam e essa novela segue sem um final”, completou Georgeo.

O deputado analisou que essa questão traz grandes problemas sociais, com os empregos perdidos, e também prejuízos para a economia de Sergipe. Ele salientou que é preciso um esforço coletivo entre o Governo do Estado e a bancada federal sergipana no Congresso para pressionar a Petrobras em busca de uma resolução definitiva sobre a fábrica.

“A Petrobras precisa também agora fazer o seu papel, não deixar o povo não mão e buscar uma alternativa viável para manutenção dos empregos e do funcionamento dessa empresa que há tantos anos traz benefícios para Sergipe. A estatal precisa buscar uma solução para o lugar da Unigel. Toda a classe política deve se engajar nesta pauta”, finalizou Georgeo.