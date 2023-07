Gestor de mídia social é uma das profissões que mais crescem

As carreiras que surgiram recentemente parecem suprir uma nova necessidade do mercado, e a gestão de redes sociais é uma delas

Antigamente, as redes sociais eram consideradas uma simples ferramenta no cotidiano das pessoas. Ao longo dos anos, as conexões sociais cresceram e as mídias digitais se adaptaram a novas formas de consumo, tornando-se poderosas ferramentas de publicidade e interação.

Hoje, as plataformas contribuem para o crescimento de pequenos e grandes negócios, fortalecendo seu relacionamento com seu público-alvo. Além disso, ter uma boa presença na mídia digital pode ser benéfico para freelancers que vendem serviços de forma independente.

“Hoje em dia, qualquer negócio, segmento ou ramo de atuação estão nas redes sociais. Dessa forma, existe uma urgência de profissionais que atuam nessa área, para pensar estrategicamente em posicionar as marcas e os produtos. É praticamente impossível ter um negócio e não estar na internet”, destaca o professor da Universidade Tiradentes (Unit), Mário Eugênio de Lima.

Devido a esta nova conjuntura, as empresas estão cada vez mais procurando por gestores de mídias sociais, tornando uma ocupação de grande destaque no mercado de trabalho. Apostar nessa carreira pode ser muito promissor, mas vale a pena conhecer os requisitos.

“Quem quer trabalhar nessa área precisa fazer um curso que seja bem atual, que prepare o profissional para ter uma visão e noção de planejamento estratégico, que consiga passar para o consumidor o que a marca pretende. Ou seja, para que atinja os objetivos de uma comunicação assertiva”, orienta.

O papel fundamental do gestor de mídia

O investimento em publicidade digital tem aumentado consistentemente em todo o mundo. Esse aumento substancial indica a confiança das empresas na eficácia das mídias digitais para impulsionar seus negócios e fortalecer sua presença online.

Nesse contexto, a figura desse profissional tem se tornado cada vez mais relevante, já que são responsáveis por planejar, implementar e monitorar estratégias de marketing digital, utilizando uma variedade de canais, como redes sociais, sites, blogs, e-mail marketing, entre outros.

“O papel do gestor de mídias digitais vai além da criação de conteúdo. Eles também lidam com análise de dados, monitoramento de métricas e avaliação de resultados, utilizando ferramentas de análise e monitoramento para obter insights valiosos e orientar suas estratégias. O uso de tecnologias como inteligência artificial e automação também tem se tornado mais comum na área, auxiliando os gestores de mídias digitais a otimizar processos e obter resultados ainda mais eficientes”, elenca o professor.

Dados do relatório da empresa de pesquisa de mercado Grand View Research, estimam que o mercado global de gestão de mídias sociais cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 10,2% entre 2021 e 2028. Isso indica um aumento na demanda por profissionais especializados em gestão de mídias digitais.

Essa demanda faz com que as pessoas procurem cada vez mais especialização nessa área. “O curso de Mídias Digitais, que vai capacitar e ajudar o aluno a desenvolver autonomia intelectual para produzir conteúdo direcionado para as redes sociais. Além dele, o curso de Marketing também é uma ótima opção que foca no planejamento estratégico para trabalhar soluções de posicionamento de marca, gestão de branding, entre outros”, explica.

Com a evolução contínua das tecnologias digitais e o surgimento de novas plataformas e ferramentas, é provável que a complexidade do trabalho do gestor de mídias digitais aumente. Isso pode resultar na necessidade de uma força de trabalho maior e mais qualificada nessa área.

Asscom Unit