Gestores acompanham planejamento estratégico 2023/2027 da Sergas

Os gestores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), e conselheiros da Sergas, Valmor Barbosa e Marcelo Menezes, participaram do workshop promovido pela Companhia, durante os dias 25 e 26. O evento aconteceu no hotel Quality, e buscou discutir ações visando o planejamento estratégico para o período de 2023/2027. Na oportunidade, eles puderam trocar conhecimentos e contribuir para a construção do planejamento.

O workshop contou com dois dias de apresentações sobre diversos temas. O primeiro foi marcado com as seguintes palestras: ‘Economia Sergipana’; ‘Ofertas e Cenários de Preço de Gás’; ‘Perspectivas do Mercado Imobiliário Sergipano e as Tendências de Expansão das Manchas Urbanas’; ‘Hidrogênio Sustentável e Biometano nas Redes de Gás Canalizados’; e ‘Perspectivas para o Desenvolvimento Industrial de Sergipe’.

Durante o primeiro dia de evento, o secretário da Sedetec e conselheiro da Sergas, Valmor Barbosa, destacou a importância desse momento de unificação de ideias para o sucesso do trabalho. “São extremamente necessários momentos como este para um entendimento comum e alinhamento das atividades que realizamos. Temos um potencial energético muito grande, portanto é importante discutir medidas que favoreçam esse cenário em nosso estado”, disse.

Já o segundo dia de palestras contou com apresentações sobre a ‘Visão dos Acionistas sobre o Ambiente e a Cadeia do Gás Natural e Energia’; ‘Perspectivas para o Desenvolvimento do Nordeste’; e ‘Aspectos Técnicos e Legais da Regulação do Gás Natural’. O senador por Sergipe Laércio Oliveira também realizou uma apresentação sobre ‘Cenário de Oportunidades: Gás e Fertilizantes’.

O secretário-executivo da Sedetec e também conselheiro da Sergas, Marcelo Menezes, realizou uma apresentação, no segundo dia de evento, sobre a visão do Governo de Sergipe em relação ao trabalho desenvolvido pela Sergas. “Pudemos abordar todo o cenário que o estado está inserido em relação ao gás, destacando a importância do papel da empresa diante das oportunidades que surgirão e da importância de criar competitividade para o estado. Continuaremos empenhando esforços na busca de investimentos para Sergipe”, informou.

Foto: Victor Hugo Gusmão/Sergas