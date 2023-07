Gestores e conselheiros do SergipePrevidência participam de treinamento

Desta quarta a sexta-feira, dias 12, 13 e 14, gestores, membros do Conselho Estadual de Previdência Social (Ceps) e do Comitê de Investimentos do SergipePrevidência estão em treinamento para obtenção de certificação em Atualização Previdenciária. Parte do Programa de Educação Previdenciária, o cronograma do curso explana sobre Gestão de Investimentos; Seguridade Social; Regimes Próprios de Previdência Social; Planos de Benefícios; Compensação Previdenciária; Licitações e Contratos em Administração Pública; Plano de Custeio; Gestão Atuarial; Gestão Contábil; Certificação Institucional – Pró-Gestão RPPS; Controle, Regulação, Supervisão e Fiscalização; Responsabilidades e Inelegibilidades; e Planejamento.

De acordo com o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, o treinamento é parte do Programa de Educação Previdenciária. “O curso visa capacitar os conselheiros, gestores do SergipePrevidência, e membros do Ceps e do Comitê de Investimentos, para a certificação obrigatória exigida pelo Ministério da Previdência, com a finalidade de atualização sobre Finanças e Previdência, e de otimização do atendimento aos segurados”.

Membro do Ceps e secretário da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares na Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), Claudio Rezende, reconhece que, assim como ele, cada participante do curso tem o papel primordial no entendimento, aplicabilidade e compartilhamento do conteúdo do curso dentro do órgão judiciário.

“A qualificação é essencial, especialmente, nas perspectivas de Concessão, Finanças e Investimentos em Regime Próprio de Previdência do Governo do Estado. Por integrarmos o Conselho, devemos estar qualificados para nossa atuação, até por ser uma exigência do Governo do Estado e do Ministério da Previdência. Algumas das atribuições dos conselheiros são entender de concessão e pagamento dos benefícios da aposentadoria e de pensão; de Investimentos; de como o recurso do servidor estadual está sendo aplicado; como garantir a melhor rentabilidade do recurso; e de como investir com responsabilidade para atingir a meta atuarial”.

Lucivanda Nunes, presidente do Ceps e secretária de Estado da Administração (Sead), destaca a competência e profissionalização do SergipePrevidência na gestão dos recursos, e no relacionamento com os aposentados e pensionistas estaduais, através do Programa de Educação Previdenciária.

“É através da profissionalização que podemos garantir uma gestão de qualidade. E o SergipePrevidência vem se mostrando empenhado em participar e superar desafios. O resultado é a conquista de vários destaques, a exemplo de reconhecimentos e certificações estaduais e nacionais”, conclui Lucivanda.

Texto e imagem Flávia Nunes