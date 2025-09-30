Gestores sergipanos participam de curso de gestão e efetividade em São Paulo

Nos dias 25 e 26 de setembro, uma comitiva de gestores sergipanos esteve em São Paulo participando de uma capacitação promovida pela Fundação Francisco Dornelles (FFD). A iniciativa integra o Programa CPL – Gestão e Efetividade, que tem como objetivo capacitar prefeitos, prefeitas e lideranças de todo o Brasil, oferecendo ferramentas modernas para aprimorar a administração pública.

De acordo com Glória Sena, coordenadora Regional do Mulheres Progressistas, a proposta do encontro foi o fortalecimento da gestão municipal. “O curso buscou oferecer ferramentas práticas, diagnósticos estratégicos e a troca de experiências que resultam em políticas mais eficientes e em melhores serviços para a população”, destacou.

A comitiva contou com 20 gestores, incluindo cinco mulheres: uma prefeita do Rio Grande do Sul, uma do Piauí, além das vice-prefeitas sergipanas, Tânia Maria Andrade Aragão (Aquidabã) e Lizia Pontes Freitas (Santo Amaro das Brotas), e a própria Glória Sena. Sergipe também esteve representado pelo prefeito interino de Santana do São Francisco, Marcos Sales, pelo prefeito de Malhada dos Bois, José Fábio Nunes Lima, e pelo coordenador do Progressistas, Adalberto Cardoso.

A Fundação Francisco Dornelles tem como missão promover o estudo e a reflexão crítica sobre a realidade brasileira, formando lideranças para o exercício consciente da cidadania. Embora vinculada legalmente ao Progressistas, a instituição mantém autonomia administrativa e financeira, desenvolvendo estudos, pesquisas, debates, cursos e eventos voltados ao aprimoramento da gestão pública.

